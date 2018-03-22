Общество

45 минут назад

Липецкая область будет представлена на конкурсе «Мисс Россия - 2018»

623
#Мисс Россия #Ольга Ломакина #Холостяк #Егор Крид
Липецкая область будет представлена на конкурсе «Мисс Россия - 2018»

На корону претендует модель и актриса из Ельца.

Жители Липецкой области уже знают 23-летнюю модель и актрису из Ельца Ольгу Ломакину как участницу шоу «Холостяк». Оказывается, девушка борется не только за сердце певца Егора Крида, но и сразится за звание «Мисс Россия — 2018». Об этом наша очаровательная землячка сообщила на своей странице в Instagram.

 - Я стала участницей национального конкурса - “Мисс Россия” 2018! Очень счастлива,что я буду представлять в нём свой родной, великий город - Елец . Я очень надеюсь на вашу поддержку,на благосклонность, ведь для меня это очень важно, и я очень волнуюсь,а тем временем у нас, девочек, начинается подготовка, - писала Ольга.



Ольга Ломакина родилась в 1994 году в Ельце. Семья не была связана с творчеством, но это нисколько не помешало Оле успешно реализовать себя в качестве актрисы и модели. В 2012 году Ольга впервые стала участвовать в съемках рекламных блоков и эпизодов в кино. Ее можно было увидеть в сериале «Кухня-5» в 2015 году, «Крыша мира» в 2016 году и фильме «После многих бед», многосерийном проекте «Вижу-знаю».

Фото: Instagram.
623
#Мисс Россия #Ольга Ломакина #Холостяк #Егор Крид

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Олег Королев не хочет конкурента в лице робота
#Олег Королев #выборы президента #областной Совет
Олег Королев не хочет конкурента в лице робота

5 минут назад

Общество
Ельчанка одержала триумф на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
#мода #проект #стартап
Ельчанка одержала триумф на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

38 минут назад

Общество
Затяжная весна страшна перепадами температур
#сад #огород #Глазинов
3
Затяжная весна страшна перепадами температур

44 минуты назад

Общество
Деятельным чиновникам заплатят до 300 окладов
#стимулирование #премия #проект
35
Деятельным чиновникам заплатят до 300 окладов

сегодня, 10:58

Общество
Победители и призеры городского фестиваля «Театр и дети» получили награды
Победители и призеры городского фестиваля «Театр и дети» получили награды

сегодня, 10:12

Общество
Православный фестиваль байкеров разделил липчан на два лагеря
#фестиваль #инициатива #байкеры
26
Православный фестиваль байкеров разделил липчан на два лагеря

сегодня, 10:07

Общество