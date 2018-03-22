Липецкая область будет представлена на конкурсе «Мисс Россия - 2018»

На корону претендует модель и актриса из Ельца.

Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa) 21 Мар 2018 в 10:28 PDT

Жители Липецкой области уже знают 23-летнюю модель и актрису из Ельца Ольгу Ломакину как участницу шоу «Холостяк». Оказывается, девушка борется не только за сердце певца Егора Крида, но и сразится за звание «Мисс Россия — 2018». Об этом наша очаровательная землячка сообщила на своей странице в Instagram.- Я стала участницей национального конкурса - “Мисс Россия” 2018! Очень счастлива,что я буду представлять в нём свой родной, великий город - Елец . Я очень надеюсь на вашу поддержку,на благосклонность, ведь для меня это очень важно, и я очень волнуюсь,а тем временем у нас, девочек, начинается подготовка, - писала Ольга.Ольга Ломакина родилась в 1994 году в Ельце. Семья не была связана с творчеством, но это нисколько не помешало Оле успешно реализовать себя в качестве актрисы и модели. В 2012 году Ольга впервые стала участвовать в съемках рекламных блоков и эпизодов в кино. Ее можно было увидеть в сериале «Кухня-5» в 2015 году, «Крыша мира» в 2016 году и фильме «После многих бед», многосерийном проекте «Вижу-знаю».Фото: Instagram.