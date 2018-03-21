Севастопольский ТЮЗ покажет свои спектакли в Липецке

С 13 по 15 апреля на сцене Липецкого государственного театра кукол выступит Севастопольский театр юного зрителя.

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Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, юные липчане увидят спектакли «Здравствуй, Красная Шапочка!» и «С днем рождения, Чебурашка». Живой план, яркие постановки, нетривиальный режиссерский подход к решению спектаклей и, конечно, любимые всеми персонажи. Не обойдется в постановках без смешных моментов, пародий и игр с маленькими зрителями.Севастопольский театр юного зрителя в феврале 2018 года отметил 30 лет со дня основания. Он вырос из молодежного театра-студии «На Большой Морской». Своих главных зрителей - детей - театр радует постановками русских народных сказок, произведений классиков детской литературы и пьес современных драматургов. При этом, театр не забывает и о взрослых зрителях. В вечернем репертуаре представлены спектакли по произведениям Гоголя, Достоевского, Чехова, Горького, Распутина. Севастопольский ТЮЗ - постоянный участник престижных театральных фестивалей, обладатель более десятка гран-при в различных номинациях.Гастроли стали возможны при поддержке федерального центра поддержки гастрольной деятельности и программе «Большие гастроли 2018», которая официально стартует в апреле.Программа направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. Вот уже пятый год подряд в рамках программы «Большие гастроли» с апреля по декабрь зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны - как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры.