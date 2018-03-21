Общество
сегодня, 09:18
Авторов креативных и патриотичных фото наградят абонементами в бассейн
Снимок должен быть сделан в Ельце.
Молодогвардейцы Ельца объявили о старте конкурса фотографий «Елец моими глазами». Соревнование фотографов посвятили Дню Победы.
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Снимок должен быть сделан на фоне исторических или военных достопримечательностей города Ельца. Фотография должна быть патриотичной, креативной, а также соответствовать этическим нормам. Для участия в конкурсе снимок нужно выложить в соцсеть «Вконтакте».
23 апреля конкурсная комиссия отберёт 10 лучших фотографий и проведёт среди них интернет-голосование. Итоги конкурса будут подведены 3 мая. Авторы фотографий, которые по итогам интернет голосования займут 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными призами — абонементами в бассейн или ледовый дворец.
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Снимок должен быть сделан на фоне исторических или военных достопримечательностей города Ельца. Фотография должна быть патриотичной, креативной, а также соответствовать этическим нормам. Для участия в конкурсе снимок нужно выложить в соцсеть «Вконтакте».
23 апреля конкурсная комиссия отберёт 10 лучших фотографий и проведёт среди них интернет-голосование. Итоги конкурса будут подведены 3 мая. Авторы фотографий, которые по итогам интернет голосования займут 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными призами — абонементами в бассейн или ледовый дворец.
Апять ашибка!
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