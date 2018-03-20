Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии

Исправительную колонию №5 города Липецка с комплексным выездом посетили руководящий состав УФСИН России по Липецкой области во главе с начальником управления Михаилом Мезиным.

В мероприятии также приняли участие старший помощник прокурора Липецкой области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Сергей Юшков, члены Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии Липецкой области.

Рабочей группой был совершен обход территории исправительного учреждения, затем в помещении клуба состоялся диалог между руководящим составом областного УФСИН и осужденными в формате «вопрос-ответ». Были озвучены вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, условно-досрочного освобождения, трудоустройства.

В завершении мероприятия был проведен прием осужденных по личным вопросам и подведены итоги комплексного выезда, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.