Общество

21 минуту назад

Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии

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#УФСИН
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Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии

Исправительную колонию №5 города Липецка с комплексным выездом посетили руководящий состав УФСИН России по Липецкой области во главе с начальником управления Михаилом Мезиным.

В мероприятии также приняли участие старший помощник прокурора Липецкой области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Сергей Юшков, члены Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии Липецкой области. 

Рабочей группой был совершен обход территории исправительного учреждения, затем в помещении клуба состоялся диалог между руководящим составом областного УФСИН и осужденными в формате «вопрос-ответ». Были озвучены вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, условно-досрочного освобождения, трудоустройства.

В завершении мероприятия был проведен прием осужденных по личным вопросам и подведены итоги комплексного выезда, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

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#УФСИН
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