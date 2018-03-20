Общество

44 минуты назад

Молодые ельчане сделают «Шаг в небо»

109
#парашют

Ребят будут готовить в течение двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба РО ДОСААФ России Липецкой области, в отделении ДОСААФ России Ельца началась встреча тех, кто решил стать участником проекта «Шаг в небо» и осуществить прыжки с парашютом. 19 марта отмечалось 105-летие со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина. Этой дате и решили посвятить первый этап проекта. Примечательно, что парашютная секция на базе Елецкого районного совета РОСТО (ДОСААФ) 15 лет назад начала свою работу именно в эти дни.

Проект «Шаг в небо» направлен на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в образовательную деятельность по подготовке к военной службе. Проектом предусмотрена реализация трех блоков: «обучение», «оздоровительный блок» и «профессиональная ориентация».

В ближайшее время участникам проекта предстоит пройти обучение под началом наставника Геннадия Глазникова, в ходе которого в течение двух месяцев они получат необходимые навыки и знания, а в мае 2018 года на аэродроме Липецкого аэроклуба ДОСААФ России совершат свои первые парашютные прыжки. По сложившейся традиции, для участников проекта на аэродроме будет развернуты палаточный лагерь и полевая кухня.

Проект реализуется при поддержке администрации города Ельца, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), а партнерами стали комитет по делам молодежи администрации городского округа города Елец, местное отделение «Союза десантников» и управление образования города Ельца.
109
#парашют

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии
#УФСИН
Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии

20 минут назад

Общество
В Ельце открылся центр поддержки замещающих семей
#опека
В Ельце открылся центр поддержки замещающих семей

26 минут назад

Общество
Родителей проверяют прямо у детских садов
#дети
4
Родителей проверяют прямо у детских садов

32 минуты назад

Общество
Встреча «Мерседеса» и ям обошлась мэрии почти в 50 000 рублей
#ДТП #ямы #дороги
1
Встреча «Мерседеса» и ям обошлась мэрии почти в 50 000 рублей

55 минут назад

Общество
В Липецкой области начнется восстановление древнего храма
#храм #восстановление
3
В Липецкой области начнется восстановление древнего храма

сегодня, 16:49

Общество
В Липецкой области наркоманов гибнет всё больше
7
В Липецкой области наркоманов гибнет всё больше

сегодня, 16:44

Общество