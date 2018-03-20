Молодые ельчане сделают «Шаг в небо»

Ребят будут готовить в течение двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба РО ДОСААФ России Липецкой области, в отделении ДОСААФ России Ельца началась встреча тех, кто решил стать участником проекта «Шаг в небо» и осуществить прыжки с парашютом. 19 марта отмечалось 105-летие со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина. Этой дате и решили посвятить первый этап проекта. Примечательно, что парашютная секция на базе Елецкого районного совета РОСТО (ДОСААФ) 15 лет назад начала свою работу именно в эти дни.



Проект «Шаг в небо» направлен на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в образовательную деятельность по подготовке к военной службе. Проектом предусмотрена реализация трех блоков: «обучение», «оздоровительный блок» и «профессиональная ориентация».



В ближайшее время участникам проекта предстоит пройти обучение под началом наставника Геннадия Глазникова, в ходе которого в течение двух месяцев они получат необходимые навыки и знания, а в мае 2018 года на аэродроме Липецкого аэроклуба ДОСААФ России совершат свои первые парашютные прыжки. По сложившейся традиции, для участников проекта на аэродроме будет развернуты палаточный лагерь и полевая кухня.



Проект реализуется при поддержке администрации города Ельца, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), а партнерами стали комитет по делам молодежи администрации городского округа города Елец, местное отделение «Союза десантников» и управление образования города Ельца.