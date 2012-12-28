Кражу из автосервиса записала камера наблюдения

За кражу гайковёрта за 3500 рублей подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке из автосервиса украли пневматический гайковёрт за 3 500 рублей. Происшествие записала камера наблюдения: в краже подозревают неработающего ранее судимого 37-летнего липчанина.«Подозреваемый пришел в автосервис к своему знакомому и, когда приятель отвлекся, похитил гайковёрт. Инструмент он продал, а вырученные деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.