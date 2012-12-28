Происшествия
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11 минут назад
Кражу из автосервиса записала камера наблюдения
За кражу гайковёрта за 3500 рублей подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
«Подозреваемый пришел в автосервис к своему знакомому и, когда приятель отвлекся, похитил гайковёрт. Инструмент он продал, а вырученные деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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