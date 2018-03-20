В Липецке реализуют проект «Всюду театр»

Впервые в Липецке реализуется проект развития человека с помощью искусства «Всюду театр».

Проект подразумевает показ спектаклей и мастер-классы для маленьких и больших ребят, сообщили в липецком областном краеведческом музее.Липчан приглашают в зал Липецкого областного краеведческого музея."У взрослых есть возможность окунуться в беззаботное детство и поверить в чудеса, а дети могут познакомиться с шедеврами искусства, даже если им всего несколько месяцев! Интересно и комфортно будет каждому! Если в Вашей семье – несколько детей разного возраста – мы театр для Вас!Говорим по-взрослому на детском языке, соединяем театр и поэзию, живопись и музыку, искусство и жизнь. Живём и познаём, играючи!

«Всюду театр» родился в ожидании малыша, с любовью ко всем детям и творчеству!", сообщают в музее