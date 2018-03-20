сегодня, 11:47
В Липецке реализуют проект «Всюду театр»
Впервые в Липецке реализуется проект развития человека с помощью искусства «Всюду театр».
Липчан приглашают в зал Липецкого областного краеведческого музея.
"У взрослых есть возможность окунуться в беззаботное детство и поверить в чудеса, а дети могут познакомиться с шедеврами искусства, даже если им всего несколько месяцев! Интересно и комфортно будет каждому! Если в Вашей семье – несколько детей разного возраста – мы театр для Вас!
Говорим по-взрослому на детском языке, соединяем театр и поэзию, живопись и музыку, искусство и жизнь. Живём и познаём, играючи!
«Всюду театр» родился в ожидании малыша, с любовью ко всем детям и творчеству!", сообщают в музее
Ольга