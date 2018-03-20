Культура

сегодня, 09:59

В Липецке презентуют «Код русскости»

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#выставка #пейзаж #живопись
В Липецке презентуют «Код русскости»

Выставка откроется 22 марта.

В 18 часов 22 марта в центре изобразительных искусств открытие выставки «Код русскости». Экспозиция будет доступна к просмотру до 15 апреля.

Участниками выставки станут председатель Липецкого регионального отделения СХ РФ Сергей Толчеев, член СХ РФ Нелли Бурлей, член СХ РФ Людмила Кручинина и Юрий Веселик. Как указывают в галерее, все они умеют почувствовать и передать красоту нашей «средней полосы». В их пейзажах и натюрмортах заложен «код русскости».

Как сообщают в учреждении в день открытия вход на вернисаж свободный.
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#выставка #пейзаж #живопись

Комментарии (1)

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45 секунд назад
из статьи ясно ,что все кто будет представлять выставки «Код русскости» являются Членами СХ РФ - выставка из членов
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