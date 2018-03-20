В Липецке презентуют «Код русскости»

Выставка откроется 22 марта.

В 18 часов 22 марта в центре изобразительных искусств открытие выставки «Код русскости». Экспозиция будет доступна к просмотру до 15 апреля.



Участниками выставки станут председатель Липецкого регионального отделения СХ РФ Сергей Толчеев, член СХ РФ Нелли Бурлей, член СХ РФ Людмила Кручинина и Юрий Веселик. Как указывают в галерее, все они умеют почувствовать и передать красоту нашей «средней полосы». В их пейзажах и натюрмортах заложен «код русскости».



Как сообщают в учреждении в день открытия вход на вернисаж свободный.