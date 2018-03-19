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17 минут назад

ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах‍

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#Выборы-2018 #ЦИК
ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах‍

Центризбирком, скорее всего, подведет окончательные итоги выборов до конца этой недели, - сообщил представитель ведомства.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%.

Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы", - передает РИА-Новости.
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#Выборы-2018 #ЦИК

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