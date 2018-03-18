Общество

38 минут назад

Липецкие избиратели массово жалуются на непрочищенные дороги

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#выборы #дороги
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Липецкие избиратели массово жалуются на непрочищенные дороги

Ещё один сигнал поступил из Черёмушек Липецкого района.

Жители Липецкой области массово жалуются на засыпанные снегом дороги в День выборов. Вслед за селом Товаро-Никольское очередной сигнал поступил из Черёмушек.

- Сегодня, 18 марта, выборы президента РФ, - пишет наша читательница. - Но видимо нашему правительству не нужны голоса народа. На часах 10:50, а дороги в селе Черёмушки Липецкого района до сих пор НЕ ПРОЧИЩЕНЫ!!! И это не в первый раз!!! Да и скорее всего в остальных сёлах, относящихся к Стебаевскому сельскому совету тоже. Люди своими силами пытаются справиться со стихией. Многие не могут выехать из своих дворов на учёбу, работу, или же просто проголосовать за свое будущее. Не ясен только один вопрос - за что платят деньги главе сельского поселения и администрации Липецкого района? Ведь это их прямая обязанность - заботиться о жителях своего округа.


Публикация от @_lndvnv

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#выборы #дороги
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