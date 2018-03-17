Культура

46 минут назад

В Липецке наградят лучшие читающие семьи

98
#библиотека

25 марта стартует Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

25 марта в 14.00 в Липецкой областной детской библиотеке состоится открытие Всероссийской недели детской и юношеской книги «Да здравствует читатель, да здравствует писатель!».

В рамках открытия Недели детской и юношеской книги будут награждены лучшие читатели и лучшие читающие семьи 2017 года. Мероприятия в рамках Всероссийской недели пройдут в течение нескольких дней.
98
#библиотека

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