В Липецке наградят лучшие читающие семьи

25 марта стартует Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

25 марта в 14.00 в Липецкой областной детской библиотеке состоится открытие Всероссийской недели детской и юношеской книги «Да здравствует читатель, да здравствует писатель!».



В рамках открытия Недели детской и юношеской книги будут награждены лучшие читатели и лучшие читающие семьи 2017 года. Мероприятия в рамках Всероссийской недели пройдут в течение нескольких дней.