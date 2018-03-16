Культура

сегодня, 16:20

В Липецке пройдет «Озорное свидание»

340
В Липецке пройдет «Озорное свидание»

29 марта в 18.00 в концертном зале Городского Дворца культуры состоится отчетный концерт Народного коллектива эстрадного пения (руководитель Алла Бережная) и образцового ансамбля бального танца «Арт-данс» (руководители Татьяна Сафонова и Марина Андросова) под названием «Озорное свидание»

Народный коллектив эстрадного пения был создан в 1996 году. В 2000 году ему было присвоено звание «Народный».  Участники коллектива эстрадного пения неоднократные лауреаты и дипломанты городских, областных и всероссийских конкурсов.   У коллектива обширный репертуар: молодежные, школьные, современные песни, песни-ремиксы прошлых лет.

Образцовый ансамбль бального танца «Арт-данс» основан в 1983 году. В 1996 году присвоено звание «Образцовый». В коллективе занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, и каждый год их состав пополняется перспективными, талантливыми ребятами. Среди участников ансамбля также ребята из Областного детского дома. Участники ансамбля -дипломанты и лауреаты в спортивных конкурсах бальных пар,  городского и межрегионального уровня, неоднократные лауреаты  городского конкурса детского и юношеского творчества «Как стать звездой», сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка.

Фото: culture48.ru

340

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке пройдет фестиваль «Музей для друзей»
#фестиваль
2
В Липецке пройдет фестиваль «Музей для друзей»

сегодня, 15:50

Культура
В Лебедяни подвели итоги конкурса им. Андрея Белого
#Андрей Белый #конкурс
3
В Лебедяни подвели итоги конкурса им. Андрея Белого

сегодня, 15:39

Культура
В Задонске представят интерактивную фольклорную программу «Сороки»
#концерт #фольклор
В Задонске представят интерактивную фольклорную программу «Сороки»

вчера, 22:33

Культура
В Липецкой области изучают одеяла
#творчество #одеяло
В Липецкой области изучают одеяла

вчера, 16:46

Культура
Молодежные группы соберутся в Липецке на фестиваль
#музыка #рок
Молодежные группы соберутся в Липецке на фестиваль

вчера, 15:33

Культура
Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана
#пьеса #музей #театр
5
Ельчан погрузят в атмосферу трагического балагана

вчера, 14:36

Культура