В Липецке пройдет «Озорное свидание»

29 марта в 18.00 в концертном зале Городского Дворца культуры состоится отчетный концерт Народного коллектива эстрадного пения (руководитель Алла Бережная) и образцового ансамбля бального танца «Арт-данс» (руководители Татьяна Сафонова и Марина Андросова) под названием «Озорное свидание»

Народный коллектив эстрадного пения был создан в 1996 году. В 2000 году ему было присвоено звание «Народный». Участники коллектива эстрадного пения неоднократные лауреаты и дипломанты городских, областных и всероссийских конкурсов. У коллектива обширный репертуар: молодежные, школьные, современные песни, песни-ремиксы прошлых лет.

Образцовый ансамбль бального танца «Арт-данс» основан в 1983 году. В 1996 году присвоено звание «Образцовый». В коллективе занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, и каждый год их состав пополняется перспективными, талантливыми ребятами. Среди участников ансамбля также ребята из Областного детского дома. Участники ансамбля -дипломанты и лауреаты в спортивных конкурсах бальных пар, городского и межрегионального уровня, неоднократные лауреаты городского конкурса детского и юношеского творчества «Как стать звездой», сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка.

Фото: culture48.ru