Воронежский выезд из юго-западных микрорайонов Липецка засиял новыми огнями

14 марта в Липецке введены в эксплуатацию новые сети наружного освещения. Более комфортным для автомобилистов стал почти километровый участок магистрали на улице Стаханова между Свиридова и Воронежским шоссе.

В тёмное время суток здесь теперь зажигаются 66 светильников с яркими энергосберегающими лампами, сообщили в муниципальном предприятии «Липецкгорсвет», взявшем линию в обслуживание.Одновременно по поручению главы города Сергея Иванова специалисты предприятия смонтировали и включили 13 светильников на проезде Ильича в посёлке Тракторостроителей, с просьбой об этом местные жители неоднократно обращались в администрацию Липецка. Также по заявкам липчан освещение появилось в районе Опытной станции – на улице Степанищева установили семь дополнительных опор.

Как сообщает пресс-служба мэрии, развитие системы наружного освещения в этом году в Липецке продолжится. Предполагается, что к лету новые светильники украсят обустраиваемые общественные пространства в районе Театральной площади, спуска по улице Плеханова, сквера у стадиона «Металлург». Кроме того, городские энергетики планируют провести капитальный ремонт сетей на улице Зегеля, а также завершить замену ламповых светофоров светодиодными. В настоящее время из 148 работающих комплексов современное оборудование осталось установить на трёх участках: в районе площади Авиаторов, пересечения улиц Липовской и Гагарина и площади Героев.

фото пресс-служба администрации Липецка.