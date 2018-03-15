На российских дорогая появится новая цветная разметка

С 1 июня в разметке может использоваться желтый и синий цвета – для обозначения прерывистых линий направления движения на перекрестках. До сих пор желтый применялся для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки.





В частности, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим - полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.



Также документом официально вводится разметка типа "вафельница", в которой запрещено стоять, если впереди затор.



Кроме того, стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота, - в старом ГОСТе её не было, были только стрелки поворотные.



Ранее, напомним, сообщалось, что власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки. Впервые в качестве эксперимента "вафельница" появилась в столице в 2015 году, и она сразу себя очень хорошо зарекомендовала в качестве средства борьбы с заторами на перекрестке. Напомним, штраф за выезд на занятый перекресток составляет 1000 рублей, а "вафельница" четко обозначает его границы. Желтая и синяя разметка на дорогах добавится к привычной для россиян белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом, - пишет "Коммерсант" В частности, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим - полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.Также документом официально вводится разметка типа "вафельница", в которой запрещено стоять, если впереди затор.Кроме того, стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота, - в старом ГОСТе её не было, были только стрелки поворотные.Ранее, напомним, сообщалось, что власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки. Впервые в качестве эксперимента "вафельница" появилась в столице в 2015 году, и она сразу себя очень хорошо зарекомендовала в качестве средства борьбы с заторами на перекрестке. Напомним, штраф за выезд на занятый перекресток составляет 1000 рублей, а "вафельница" четко обозначает его границы.