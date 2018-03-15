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В США осудили визит Путина в Крым
Госдеп США в среду выпустил обращение в связи с четвертой годовщиной присоединения Крыма к России, в котором осудил поездку президента Владимира Путина на полуостров.
Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Крым. Глава государства посетил стройплощадки Крымского моста и нового аэровокзального комплекса аэропорта "Симферополь", а также выступил в Севастополе на митинге в честь четвертой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
"Во время предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — говорится в заявлении госдепа.
Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".
"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — сказано в комментарии.
В российском посольстве в Вашингтоне в ответ на заявление госдепа отметили, что вхождение полуострова в состав России полностью соответствовало нормам международного права. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что "в голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов".
"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — добавили российские дипломаты.
Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что придавать слишком большое значение заявлениям из Вашингтона не нужно. "Нужно просто игнорировать – мы уже к таким заявлениям привыкли. Украина уже четыре года этим занимается, каждый раз заявляет протесты. К своей креатуре присоединились американцы. Естественно, это не их дело. Но они будут это делать. США демонстрируют солидарность с Киевом, поддерживают его во всем. Сейчас любой способ обвинить Россию американцы и их союзники используют по полной программе. Все, кому не лень, высказываются по этому поводу. Надо к этому спокойно относиться. Они говорят, а мы делаем свое дело. Важно другое: когда люди, работающие на Керченском мосту, показывают плоды своего труда президенту страны, когда звучат четко обоснованные заявления, что мы этот мост сдадим раньше. И это самое главное, люди это увидят и оценят", – уверен Юрий Светов.