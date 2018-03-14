На покупку жилья детям-сиротам направят 320 миллионов рублей

Новоселье справят 250 человек.

Сегодня в Ельце новоселье справили дети-сироты. Как сообщает Управление ЖКХ Липецкой области, в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» было закуплено 36 новых квартир. В прошлом году по этой программе было приобретено 177 жилых помещений. В этом году будет закуплено еще больше.



В Ельце были приобретены квартиры в новопостроенном кирпичном доме, расположенном в развивающемся микрорайоне Александровский. Рядом с домом новоселов находится школа и детский сад. Средняя площадь квартир составляет 38 квадратных метров. Как и прежде все жилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, имеют хорошую планировку – просторные комнаты, высокие потолки, установлены пластиковые стеклопакеты. На кухне имеется плита.



Напомним, в Липецкой области программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» реализовывается с 2013 года. За это время жилые помещения получили более семисот человек. В этом году на реализацию гос.программы по предоставлению жилья детям-сиротам из областного и федерального бюджетов предусмотрено 320 млн. рублей. Итого в нынешнем году 250 человек будут обеспечены жильём.



Программа «Обеспечение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» рассчитана на семь лет. В следующем году планируют закупить 250 квартир, а в 2019 году -350».