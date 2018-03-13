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В Липецкой области холоднее обычного на 4 градуса

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#мороз
В Липецкой области холоднее обычного на 4 градуса

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием западной периферии сибирского антициклона, ожидается умеренно-холодная погода, без осадков. 

15 марта с прохождением теплого фронта атлантического циклона повсеместно пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами гололед, туман. 16 марта Липецкая область окажется в тыловой части циклона - снег днем прекратится. Среднесуточные температуры воздуха 14 и 16 марта составят 5-7 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы. 15 марта - от -1 до -2 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью -7 -12 градусов, при прояснениях до -16, днем от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза. 

Самым теплым день 14 марта в Липецке был в 2002 году: +16 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1932 году — 23 градусов мороза.

 



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#мороз

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