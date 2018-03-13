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Российский Генштаб пообещал ответить в случае удара США по Дамаску
Минобороны России примет ответные меры в случае ракетно-бомбового удара США по Дамаску и возникновения угрозы российским военным.
"В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - сказал он.
Герасимов напомнил, что в освобожденном от террористов Афтрис была обнаружена лаборатория по производству химоружия, - передает ТАСС.
После провокации США намерены обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал Герасимов.
Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генштаба ВС РФ.
"В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.
По словам Герасимова, "мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются".
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.
Вывод более тысячи боевиков и мирных жителей планируется по договоренности с террористами во вторник из Восточной Гуты, сообщил Герасимов. С начала действия резолюции СБ ООН 2401 от 24 февраля 2018 года из Восточной Гуты по созданному Россией гуманитарному коридору выведены 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции. В ночь на вторник были выведены 76 человек. Таким образом, несмотря на попытки боевиков сорвать мирные инициативы, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации.
По его словам, в Восточной Гуте сложилась наиболее напряженная обстановка. Боевики и так называемая умеренная оппозиция, примкнувшая к ним, используют мирных жителей в качестве "живого щита".
"Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район", - рассказал Герасимов.
В понедельник при разгоне демонстраций в пункте Хаммурия боевики расстреляли четырех и ранили еще 10 человек, в населенном пункте Кафр-Батна были убиты пять и ранены 12 мирных граждан, добавил Герасимов.