Общество

сегодня, 11:03

После таяния снега лесополосы вокруг Липецка превратятся в мусорные свалки

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#мусор #"Орлиный лог"
После таяния снега лесополосы вокруг Липецка превратятся в мусорные свалки

Полигон по переработке и утилизации строительного и крупногабаритного мусора «Орлиный лог» закрыт, а полигон у села Стебаево не принимает такие отходы у управляющих компаний.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора.

Заместитель руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Юрий Строков сообщил депутатам, что официально полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора «Орлиный лог» закрыт осенью прошлого года (по требованию природоохранной прокуратуры). До конца этого года мэрия разрешала пользоваться уже закрытой свалкой безвозмездно, без приобретения талонов на вывоз мусора, как это было ранее. Сейчас «Орлиный лог», рассчитанный на утилизацию 4,6 млн кубометров отходов жизнедеятельности липчан переполнен.

- Сейчас сформирован и передан администрации города земельный участок площадью 29 гектаров, объединяющий полигон «Орлиный лог» и находящийся рядом с ним бывший песчаный карьер. Карьер предназначен для организации второй очереди полигона. На рекультивацию старого полигона и на организацию работы на новом необходимы 97 миллионов рублей. Программа рассчитана на 2018-2025 годы, - сказал Юрий Строков.

Развивать вторую очередь «Орлиного лога» в мэрии собрались путем поиска организации, которая возьмет его в концессию. Однако желающих в прямом смысле этого слова закопать деньги в землю пока нет. Что же делать теперь? Как, по словам вице-спикера горсовета Федора Жигарова, дожить до 2025 года?

- Я видел недавно, как груженый самосвал на Елецкой трассе искал места в посадках, где бы сбросить мусор, - сказал депутат.

Вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил парламентариям, что весь строительный и крупногабаритный мусор теперь принимает полигон в Стебаево. «Стебаево может проглотить сколько уггодно», - поддержал своего куратора Юрий Строков

В этом усомнился депутат горсовета Александр Шальнев, директор ГУК «Центральная-Л»:

- Стебаево принимает только два процента такого мусора: бой кирпича, рубероид. А старую мебель и обрезь деревье не принимает. Наша управляющая компания попыталась заключить договор на вывоз такого мусора, но в Стебаево нам оказали.

Выразив обеспокоенность ситуацией, депутаты горсовета попросили мэрию взять ее на контроль.
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#мусор #"Орлиный лог"

Комментарии (16)

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деревенщина

37 минут назад
горожане никогда не покидайте пределов города и не выезжайте в лес! там вас поджидают инцифалитные клещи, малярийные комары, ядовитые пауки и змеи, кабаны со свиным гриппом, бешеные лисицы и стаи одичавших, бродячих собак, а так же маньяки-насильники-убийцы! мусор валите в каменный лог и прекратите засорять округу Липецка, максимум выезжайте на силикатные озёра и там пьяные карячьтесь и свинячьте, ну или везите отходы и езжайте на отдых к своему корешу в Тербуны!
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айай

42 минуты назад
жительница, это такое воспитание....родители свинячат, а потом и дети...
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жительница

44 минуты назад
у нас в подъезде много съёмных квартир, так эти квартиросъёмщики мусорные пакеты под чужие двери ставят или в коридоре оставляют - они видимо думают что если снимают квартиру - то выносить мусор не царское дело, совсем оборзели
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гостья

52 минуты назад
222, сначала за собой научитесь не свинячить, а потом и собачки не будут...а то посмотришь собачки у нас диковинные, курят и бычки бросают, пьют и бутылки бросают и даже мешки с мусором у подъезда оставляют...а про бумажки-обертки вообще отдельная тема....ребятенки где жрут, там и ср...с родителей видимо пример берут
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у вас тоже дрищ после разливного пива

59 минут назад
На пенсию совков, дорого молодым!!!
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деревенщина

сегодня, 11:45
свои отходы жизнедеятельности сваливайте в каменный лог! ну всё засрали вокруг города!
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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

сегодня, 11:44
Сто пудов это так -мусора в лесополосе достаточно !!! Наши школьники положат этому конец и уберут весь этот мусор где то в мае -это ТАКАЯ традиция каждый год мусор убирать в лесополосе !
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Наташа

сегодня, 11:40
222, а ты не ублюдок? Вот ты то и конченый. Смотри за своим свинством. Уверена, что такой моральный урод больше собачки гадит, а то все им собаки виноваты, а за собой не смотрят.
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222

сегодня, 11:35
На московской 103 в Липецке (это 19) , тоже малолетний свинопас свою белобрысую псину во дворе выгуливет, ублюдков везде хватает, урод конечный, такие же и родители у него свиньи
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Ага

сегодня, 11:32
Талоны не продают а на прохладной отдаешь 500р и заезжаеш
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