После таяния снега лесополосы вокруг Липецка превратятся в мусорные свалки

Полигон по переработке и утилизации строительного и крупногабаритного мусора «Орлиный лог» закрыт, а полигон у села Стебаево не принимает такие отходы у управляющих компаний.





Заместитель руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Юрий Строков сообщил депутатам, что официально полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора «Орлиный лог»



- Сейчас сформирован и передан администрации города земельный участок площадью 29 гектаров, объединяющий полигон «Орлиный лог» и находящийся рядом с ним бывший песчаный карьер. Карьер предназначен для организации второй очереди полигона. На рекультивацию старого полигона и на организацию работы на новом необходимы 97 миллионов рублей. Программа рассчитана на 2018-2025 годы, - сказал Юрий Строков.



Развивать вторую очередь «Орлиного лога» в мэрии собрались путем поиска организации, которая возьмет его в концессию. Однако желающих в прямом смысле этого слова закопать деньги в землю пока нет. Что же делать теперь? Как, по словам вице-спикера горсовета Федора Жигарова, дожить до 2025 года?



- Я видел недавно, как груженый самосвал на Елецкой трассе искал места в посадках, где бы сбросить мусор, - сказал депутат.



Вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил парламентариям, что весь строительный и крупногабаритный мусор теперь принимает полигон в Стебаево. «Стебаево может проглотить сколько уггодно», - поддержал своего куратора Юрий Строков



В этом усомнился депутат горсовета Александр Шальнев, директор ГУК «Центральная-Л»:



- Стебаево принимает только два процента такого мусора: бой кирпича, рубероид. А старую мебель и обрезь деревье не принимает. Наша управляющая компания попыталась заключить договор на вывоз такого мусора, но в Стебаево нам оказали.



Выразив обеспокоенность ситуацией, депутаты горсовета попросили мэрию взять ее на контроль. Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора.Заместитель руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Юрий Строков сообщил депутатам, что официально полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора «Орлиный лог» закрыт осенью прошлого года (по требованию природоохранной прокуратуры). До конца этого года мэрия разрешала пользоваться уже закрытой свалкой безвозмездно, без приобретения талонов на вывоз мусора, как это было ранее. Сейчас «Орлиный лог», рассчитанный на утилизацию 4,6 млн кубометров отходов жизнедеятельности липчан переполнен.- Сейчас сформирован и передан администрации города земельный участок площадью 29 гектаров, объединяющий полигон «Орлиный лог» и находящийся рядом с ним бывший песчаный карьер. Карьер предназначен для организации второй очереди полигона. На рекультивацию старого полигона и на организацию работы на новом необходимы 97 миллионов рублей. Программа рассчитана на 2018-2025 годы, - сказал Юрий Строков.Развивать вторую очередь «Орлиного лога» в мэрии собрались путем поиска организации, которая возьмет его в концессию. Однако желающих в прямом смысле этого слова закопать деньги в землю пока нет. Что же делать теперь? Как, по словам вице-спикера горсовета Федора Жигарова, дожить до 2025 года?- Я видел недавно, как груженый самосвал на Елецкой трассе искал места в посадках, где бы сбросить мусор, - сказал депутат.Вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил парламентариям, что весь строительный и крупногабаритный мусор теперь принимает полигон в Стебаево. «Стебаево может проглотить сколько уггодно», - поддержал своего куратора Юрий СтроковВ этом усомнился депутат горсовета Александр Шальнев, директор ГУК «Центральная-Л»:- Стебаево принимает только два процента такого мусора: бой кирпича, рубероид. А старую мебель и обрезь деревье не принимает. Наша управляющая компания попыталась заключить договор на вывоз такого мусора, но в Стебаево нам оказали.Выразив обеспокоенность ситуацией, депутаты горсовета попросили мэрию взять ее на контроль.