В Липецке боксеры старались выступить, как Денис Лебедев (ФОТО)

Чемпион мира побывал в Липецке в качестве почетного гостя.

Чемпионат МВД России завершился во дворце спорта «Молодежный» визитом известного российского боксера экс-чемпиона мира среди профессионалов Дениса Лебедева.

Лебедев не был участником турнира, а стал почетным гостем соревнований, посмотрев финальные бои в компании с начальником УМВД РФ по Липецкой области генералом-майором полиции Михаилом Молокановым.







Правда, боев он увидел немного. Дело в том, что чуть ли не десяток участников битв за «золото» посчитали свою миссию на турнире выполненной и, сославшись за здоровье, отказались от участия в финальных поединках.







В копилке команды липецкого УМВД оказалось одно «золото», которое добыл выступавший за наш регион Владимир Стругин в весе до 60 кг. Причем его соперник по решающему бою Габил Мамедов (ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.) как раз был одним из тех, кто отказался от финала.

Второе место занял липчанин Гарик Геворкян в самой легкой категории до 56 кг, который тоже не стал боксировать в финале против Эдуарда Абзалимова (ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.).







Кроме того в активе липецкой команды «бронзовые медали» Фарида Алешкина (до 64 кг), Богдана Ракича (до 91 кг).







Кроме того, в проходившем параллельно первенстве среди образовательных организаций системы МВД РФ липчанин Дмитрий Фокин, выступавший за Воронежский институт МВД, занял третье место в весе до 75 кг.



О назначении нового президента областной федерации бокса и богатом подарке, который прислала липчанам Всероссийская федерация бокса, мы уже сообщали.

