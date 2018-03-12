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сегодня, 16:33

Петровский мост закроют 23 марта

15 1881
#Петровский мост
3
Петровский мост закроют 23 марта

В мэрии сдвинули дату перекрытия главной транспортной артерии, связывающей два берега реки Воронеж.

На оперативном совещании в мэрии председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин сообщил о новом сроке закрытия на ремонт Петровского моста.

Сегодня было заявлено, что старую часть моста закроют для движения в ночь с пятницы на субботу на следующей неделе, т.е. 23 марта. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта.

- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию Алексей Бахтин.
15 1881
#Петровский мост
3

Комментарии (15)

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valerafromsplus

13 минут назад
А чё такие комменты? Щас у всех внедорожники. Мост не нужен вообще. По реке проедут.
ответить

Рукожопым строителям и их начальникам

34 минуты назад
Взорвите нахер этот мост, на выделеные деньги наймите китайцев , и к декабрю будет новый мост.
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Пирог уже распилен

44 минуты назад
Кушать без результатов выборов пока боимся...
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Игорь

сегодня, 17:13
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
ответить

Вопрос мЕру

сегодня, 17:09
ГдЭ трамвай бу из Москвы?
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Ждут результат выборов

сегодня, 17:08
Кто пилить пирог будет
ответить

Игорь

сегодня, 17:05
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
ответить

Петровский мост

сегодня, 16:58
Не могут выдержать график закрытия на ремонт, так даю 146% что к декабрю не откроют
ответить

Таксист

сегодня, 16:57
Значит с 23 марта мы цены поднимем на перевозку с правого берега на левый
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Липа

сегодня, 16:57
Я что-то не поняла, а почему "Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть ".В чем смысл этой "подачки"?
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