Петровский мост закроют 23 марта

В мэрии сдвинули дату перекрытия главной транспортной артерии, связывающей два берега реки Воронеж.

На оперативном совещании в мэрии председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин сообщил о новом сроке закрытия на ремонт Петровского моста.



Сегодня было заявлено, что старую часть моста закроют для движения в ночь с пятницы на субботу на следующей неделе, т.е. 23 марта. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта.



- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию Алексей Бахтин.

