За оскорбление липецкого полицейского тамбовчанин заплатит 10 тысяч штрафа

Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Октябрьского судебного района Липецка к жителю Тамбовской области применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за оскорбление двух инспекторов ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Уголовное преследование в отношении подозреваемого, который полностью признал свою вину, принес публичные извинения потерпевшим, руководству ГИБДД по Липецкой области, было прекращено по ходатайству следственных органов, поддержанному потерпевшими.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, активные действия подозреваемого по заглаживанию причиненного вреда, суд назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.

Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.