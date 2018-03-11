Общество

сегодня, 15:18

Липчане приняли участие в благотворительном марафоне

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#благотворительность
Липчане приняли участие в благотворительном марафоне

Второй день международной туристской выставки «Интурмаркет», которая в этом году проходит 10-12 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, объявлен Днем благотворительности.

В течение дня на выставочных стендах будут проводить благотворительные аукционы. Участие в этой акции подтвердили многие регионы, в их числе и Липецкая область. 

В ходе аукциона на липецком стенде разыграли специальные лоты, демонстрирующие направление деятельности организаций-участников: продуктовые корзины, сувенирную продукцию, кружевные изделия, сертификаты на проживание в отелях. 

Собранные средства передадут детскому хоспису «Дом с маяком», на попечении которого сейчас находятся более 500 неизлечимо больных детей. Планируется приобретение специального оборудования. Кроме того, один ребенок получит адресную помощь, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.

Фото: vk.com

271
#благотворительность

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