Липчане приняли участие в благотворительном марафоне

Второй день международной туристской выставки «Интурмаркет», которая в этом году проходит 10-12 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, объявлен Днем благотворительности.





В ходе аукциона на липецком стенде разыграли специальные лоты, демонстрирующие направление деятельности организаций-участников: продуктовые корзины, сувенирную продукцию, кружевные изделия, сертификаты на проживание в отелях.



Собранные средства передадут детскому хоспису «Дом с маяком», на попечении которого сейчас находятся более 500 неизлечимо больных детей. Планируется приобретение специального оборудования. Кроме того, один ребенок получит адресную помощь,



Фото: vk.com



В течение дня на выставочных стендах будут проводить благотворительные аукционы. Участие в этой акции подтвердили многие регионы, в их числе и Липецкая область.В ходе аукциона на липецком стенде разыграли специальные лоты, демонстрирующие направление деятельности организаций-участников: продуктовые корзины, сувенирную продукцию, кружевные изделия, сертификаты на проживание в отелях.Собранные средства передадут детскому хоспису «Дом с маяком», на попечении которого сейчас находятся более 500 неизлечимо больных детей. Планируется приобретение специального оборудования. Кроме того, один ребенок получит адресную помощь, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.