сегодня, 15:18
Липчане приняли участие в благотворительном марафоне
Второй день международной туристской выставки «Интурмаркет», которая в этом году проходит 10-12 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, объявлен Днем благотворительности.
В ходе аукциона на липецком стенде разыграли специальные лоты, демонстрирующие направление деятельности организаций-участников: продуктовые корзины, сувенирную продукцию, кружевные изделия, сертификаты на проживание в отелях.
Собранные средства передадут детскому хоспису «Дом с маяком», на попечении которого сейчас находятся более 500 неизлечимо больных детей. Планируется приобретение специального оборудования. Кроме того, один ребенок получит адресную помощь, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.
Фото: vk.com