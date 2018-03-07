Общество

вчера, 16:58

В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии

16 1800
#Роман Пахомов
В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии

18 лет назад в Аргунском ущелье Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с террористами.

5 марта в Грязях, в школе №9, в которой учился рядовой Роман Пахомов, погибший в бою с чеченскими боевиками 18 лет назад, прошли патриотические мероприятия и спортивные соревнования, которые совместно со школой проводили ветераны-десантники «Союза офицеров Воздушно-десантных войск и ветеранов боевых действий». На мероприятиях присутствовали сослуживцы Романа - Руслан Смольянинов и Андрей Леонов.

В школе прошли соревнования между школьниками и кадетами за переходящий кубок, который победителям вручила мама Романа Пахомова. 

Памятные мероприятия прошли в Грязях 5 марта, по возвращению мамы Романа Пахомова из Пскова, где 1 марта также проходили памятные мероприятия с участием родственников и сослуживцев погибших бойцов 76 воздушно-десантной дивизии. Начались мероприятия с возложения цветов к мемориальной доске Роману Пахомову и митинга. Затем в местном центре культуры прошел концерт.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

 


16 1800
#Роман Пахомов

Комментарии (16)

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Игнат

сегодня, 01:07
Вечная память
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Мишка

вчера, 23:54
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

Все нормально.

вчера, 23:02
002, Так устроен мир.Это сложно понять.Сегодня мы друг в друга стреляем.а завтра друг друга прикрываем.Наши деды с немцами воевали.Это не говорит о том что мы должны по сей день ненавидеть немцев.Немцы люди и довольно таки не плохие.
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Все нормально.

вчера, 22:43
Разговор немого с глухим., Я вам тоже на этот вопрос не отвечу.Я был всего старший сержант.И не один боец,взвод не подвел.Я из своих не кого там не оставил.
ответить

Разговор немого с глухим.

вчера, 22:12
Все нормально., Недавно спрашивал у знакомого,который воевал в Афганистане.Ради чего положили 20 000 тысяч молодых ребят? А в ответ тишина.Я думаю,за амбиции политиканов,и больше не за что.
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я

вчера, 21:20
Бросили там ребят,и за это ни кто не понес наказание.
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002

вчера, 21:18
Все нормально., он не про этих ребят говорит, которые геройски погибли. А про некоторых личностей, которые воевали на стороне боевиков, но потом получили звезды героев
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Все нормально.

вчера, 20:30
Ради чего? , И не когда не вздумай мне это сказать в лицо в реальной жизни.
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Все нормально.

вчера, 20:27
Ради чего? , Они не бандиты.Они солдаты и офицеры.Им приказали и они выполняли.А зачем и кто это совсем другое.Тех и судите.
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Алкан с ЛТЗ

вчера, 20:16
герои....Вечная память всем ребятам!
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