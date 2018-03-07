В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии

18 лет назад в Аргунском ущелье Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с террористами.

5 марта в Грязях, в школе №9, в которой учился рядовой Роман Пахомов, погибший в бою с чеченскими боевиками 18 лет назад, прошли патриотические мероприятия и спортивные соревнования, которые совместно со школой проводили ветераны-десантники «Союза офицеров Воздушно-десантных войск и ветеранов боевых действий». На мероприятиях присутствовали сослуживцы Романа - Руслан Смольянинов и Андрей Леонов.

В школе прошли соревнования между школьниками и кадетами за переходящий кубок, который победителям вручила мама Романа Пахомова.

Памятные мероприятия прошли в Грязях 5 марта, по возвращению мамы Романа Пахомова из Пскова, где 1 марта также проходили памятные мероприятия с участием родственников и сослуживцев погибших бойцов 76 воздушно-десантной дивизии. Начались мероприятия с возложения цветов к мемориальной доске Роману Пахомову и митинга. Затем в местном центре культуры прошел концерт.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).