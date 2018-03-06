За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз

За помощью в этом году обратились уже более 500 жителей региона.

Тревожные цифры опубликовало территориальное управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

По его данным в январе текущего года в регионе было зафиксировано 43 случая бешенства животных. Затронутыми оказались 35 населенных пунктов.

Для сравнения: в первом месяце прошлого года во всей Липецкой области отмечено всего 3 случая бешенства т.е. получается, что ситуация ухудшилась во много раз.

Основной источник инфекции – лисы (48,8%), удельный вес собак и кошек составляет 46,5%.

Корличество обращений за антирабической помощью выросла в 1,5 раза, от животных пострадал 558 человек.



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