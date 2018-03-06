Общество

вчера, 16:56

За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз

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#бешенство #Роспотребнадзор
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За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз

За помощью в этом году обратились уже более 500 жителей региона.

Тревожные цифры опубликовало территориальное управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

По его данным в январе текущего года в регионе было зафиксировано 43 случая бешенства животных. Затронутыми оказались 35 населенных пунктов.

Для сравнения: в первом месяце прошлого года во всей Липецкой области отмечено всего 3 случая бешенства т.е. получается, что ситуация ухудшилась во много раз.

Основной источник инфекции – лисы (48,8%), удельный вес собак и кошек составляет 46,5%.

Корличество обращений за антирабической помощью выросла в 1,5 раза, от животных пострадал 558 человек.

Фото wallhalla.net

30 1017
#бешенство #Роспотребнадзор
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Комментарии (30)

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трясущийся

сегодня, 02:09
только массовое уничтожение бродячих и диких переносчиков заболевания! и вакцинация домашних животных!
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Вооще

сегодня, 01:11
1111, согласен
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1111

вчера, 23:35
лесхоз простите но у руля реально не тот человек...
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1111

вчера, 23:33
вот вам и бешеннство и кабаны да и лоси по дороге ходят....какая красота...
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1111

вчера, 23:32
простите за каламбурр......подавитесь.....
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1111

вчера, 23:31
ветеринар, начнем с простого охотников и лесников оправдание в чем, что шкуры лис перестали закупать эо да...и не нет авм оправдания....
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ветеринар

вчера, 23:29
Работяга, Если бы правила выгула не нарушали,то хвостатый друг был бы жив и здоров! поводок+намордник или без того и этого но в специально отведёном месте. А так,если на улице шарахался сам по себе,-самовыгульно,значит бродячий. И не надо никого винить в своей халатности.
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1111

вчера, 23:19
Людмила Карамышева, простите вы дура?
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Людмила Карамышева

вчера, 23:18
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://betclicks.ru/public/6774558901447522
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Боты везде!

вчера, 23:18
цирк, задолбал ты уже со своей зомбирующей статистикой! Ты скажи, сколько тебе наобещали, чтоб ты тут трындел, как заводной.
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