вчера, 16:56
За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз
За помощью в этом году обратились уже более 500 жителей региона.
Тревожные цифры опубликовало территориальное управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
По его данным в январе текущего года в регионе было зафиксировано 43 случая бешенства животных. Затронутыми оказались 35 населенных пунктов.
Для сравнения: в первом месяце прошлого года во всей Липецкой области отмечено всего 3 случая бешенства т.е. получается, что ситуация ухудшилась во много раз.
Основной источник инфекции – лисы (48,8%), удельный вес собак и кошек составляет 46,5%.
Корличество обращений за антирабической помощью выросла в 1,5 раза, от животных пострадал 558 человек.
Фото wallhalla.net
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Людмила Карамышева
Боты везде!