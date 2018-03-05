В Липецке заметили очень редкую птицу и утку-мутанта

Они обитают в городской черте.

Липецкие орнитологи в рамках наблюдения за местами обитания водоплавающих зимующих птиц сделали открытие. Один из орнитологов-любителей заметил в Липецке синьгу.



- На зимовке в Липецке был обнаружен чрезвычайно редкий для наших краёв вид уток — синьга (Melanitta nigra (Linnaeus, 1758). Синьги в Липецкой области имеют статус очень редкого пролётного вида. Синьга - обитатель тундры, лесотундры и тайги. Вид до этого известен в области по одному экземпляру, добытому в 1980 году на реке Воронеж у села Введенка Липецкого района, - отмечают в липецком отделении союза охраны птиц России.



Кроме того, орнитологи заметили на Комсомольском пруду необычно окрашенную утку. На льду пруда в последний день зимы среди 150 крякв была обнаружена самка Anas platyrhynchos с аномальной окраской. Подобное отклонение в окраске называется лейкизм. Эта генетическая мутация выражается в разной степени осветления окраски, обусловленной сокращением синтеза меланина.