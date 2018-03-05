Общество

сегодня, 12:46

В Липецке заметили очень редкую птицу и утку-мутанта

5 2221
#птицы #орнитология
3
В Липецке заметили очень редкую птицу и утку-мутанта

Они обитают в городской черте.

Липецкие орнитологи в рамках наблюдения за местами обитания водоплавающих зимующих птиц сделали открытие. Один из орнитологов-любителей заметил в Липецке синьгу.

- На зимовке в Липецке был обнаружен чрезвычайно редкий для наших краёв вид уток — синьга (Melanitta nigra (Linnaeus, 1758). Синьги в Липецкой области имеют статус очень редкого пролётного вида. Синьга - обитатель тундры, лесотундры и тайги. Вид до этого известен в области по одному экземпляру, добытому в 1980 году на реке Воронеж у села Введенка Липецкого района, - отмечают в липецком отделении союза охраны птиц России.

Кроме того, орнитологи заметили на Комсомольском пруду необычно окрашенную утку. На льду пруда в последний день зимы среди 150 крякв была обнаружена самка Anas platyrhynchos с аномальной окраской. Подобное отклонение в окраске называется лейкизм. Эта генетическая мутация выражается в разной степени осветления окраски, обусловленной сокращением синтеза меланина.
5 2221
#птицы #орнитология
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зураб на белый Приора

сегодня, 14:04
из утка можна хароший делать плов
ответить

Александр

сегодня, 13:48
В липецком отделении союза ОХРАНЫ птиц России добывают редкие экземпляры птиц?
ответить

Я

сегодня, 13:39
Под Петровским Гоголь плавает.
ответить

гость

сегодня, 13:35
Утка как утка с обычной окраской. Орнитологи уток различают по картинкам в книжках, живых видов мало видели!
ответить

утка-мутант

сегодня, 12:54
надоели вы мне орнитологи - уже и по выпендриваться нельзя , сразу мутант, а сами себе пирсинги и татухи наделаете как будто так и должно быть
ответить

Еще в рубрике

В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов
#контрафакт #торговля
В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов

11 минут назад

Общество
Липецкие дворы расчищали 22 единицы спецтехники и более 500 дворников
3
Липецкие дворы расчищали 22 единицы спецтехники и более 500 дворников

39 минут назад

Общество
20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками
#наркотики
5
20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками

53 минуты назад

Общество
Липчан просят сообщать, где торгуют смертью
#наркотики
12
Липчан просят сообщать, где торгуют смертью

сегодня, 15:18

Общество
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру
#акция #экология
15
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру

сегодня, 13:54

Общество
На территорию Липецка может проникнуть коричнево-мраморный клоп
#насекомые
9
На территорию Липецка может проникнуть коричнево-мраморный клоп

сегодня, 13:47

Общество