В первый день весны 4 уличных торговца расстались с товаром

Борьба с продавцами-нелегалами ведется каждый день.

Сегодня на улицах Липецка были выявлены еще 4 торговца, осуществлявших свою деятельность вне розничных рынков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях и протоколы изъятия продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, что в Липецкой области решили полностью искоренить уличную торговлю и добиться, чтобы продавцы переместились в специально отведенные павильоны или рынки.



Фото liptorg-cp.ru

