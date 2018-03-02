вчера, 17:29
В первый день весны 4 уличных торговца расстались с товаром
Борьба с продавцами-нелегалами ведется каждый день.
Сегодня на улицах Липецка были выявлены еще 4 торговца, осуществлявших свою деятельность вне розничных рынков.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях и протоколы изъятия продовольственных и непродовольственных товаров.
Напомним, что в Липецкой области решили полностью искоренить уличную торговлю и добиться, чтобы продавцы переместились в специально отведенные павильоны или рынки.
Фото liptorg-cp.ru
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