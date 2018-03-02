Общество

вчера, 17:29

В первый день весны 4 уличных торговца расстались с товаром

15 1917
#Уличная торговля #проверки
2
В первый день весны 4 уличных торговца расстались с товаром

Борьба с продавцами-нелегалами ведется каждый день.

Сегодня на улицах Липецка были выявлены еще 4 торговца, осуществлявших свою деятельность вне розничных рынков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях и протоколы изъятия продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, что в Липецкой области решили полностью искоренить уличную торговлю и добиться, чтобы продавцы переместились в специально отведенные павильоны или рынки.

Фото liptorg-cp.ru

15 1917
#Уличная торговля #проверки
2

Комментарии (15)

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Ну-ну

сегодня, 01:23
У них вся жизнь в борьбе.... пока безрезультатно.
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когда

вчера, 21:29
только уберут этих пиадоров от власти
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Лтз

вчера, 21:11
месный житель, там порядок,вот у твоей маринки черновой не порядок,не устал еще ее блевотину жрать?она за счет таких как ты опять магазинчик строит,а ты жри дальше
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Федор

вчера, 21:08
Когда маринку убирете с юбилейной?всяким гавном торгует,людей травит,теперь в гастрономчик -гандушку забилась,как проверка так закрыта,чует мразь,что документы не в порядке,а сколько потравила?было время травила колбасой белорусской,и еще 8лямов белорусам должна,уже ходит еле еле,а все барыжет,уберите ее,чтоб всех тракторных не дотравила
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Это дыра

вчера, 19:56
Рассеюшка
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Правда

вчера, 19:04
Дебильная страна со своии дебильными законами Всё только для едра и не более то... Притоны только их и для них... а как продуктами торговать так запрещено...
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Администрация Липецкой области

вчера, 18:46
Уличные торговцы, платите откаты нам, как платят супермаркеты и торгуйте чем хотите. Мы занимаемся только теми, кто не платит нам откаты.
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МАМОНОВ

вчера, 18:34
Серый, не возьму их под своё "крыло".
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Серый

вчера, 18:22
За остановкой Юн.натуралистов торгуют с газели молочкой неизвестных фирм и рядом лоток с просроченной рыбой (на вид ужас) ,а теперь ещё и с медом мужик пристроился напротив . МАМОНОВ возьми их под своё "крыло".
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комендантский глаз

вчера, 18:13
за торгашей просто некому вступиться-вот и гоняют их как собак
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