Происшествия
сегодня, 14:12
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Хотя им предложили временное проживание.
Как сообщил у себя на странице «ВКонтакте» глава Лебедянского округа Алексей Телков, в одной из четырёх квартир на момент обрушения были люди — женщина с двумя взрослыми детьми. Вторая квартира пустовала, третья — оказалась незаселённой, хозяйки четвёртой квартиры не было дома.
«Пострадавших нет, угроза здоровью отсутствует. После происшествия администрация предложила жильцам временное проживание, однако все выбрали остаться в своём доме», — отметил Алексей Телков.
Начиная с 15 февраля это десятый случай обрушения крыш жилых домов в Липецкой области. Все они обошлись без пострадавших.
Фото - vk.com/aleksei.telkov
