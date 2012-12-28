Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
Читать все
Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно
Происшествия
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
4 марта в области сработают сирены: пройдет проверка системы оповещения
Общество
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
Общество
Липчанин перешёл по ссылке в Telegram и его деньги ушли мошенникам
Происшествия
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Происшествия
Подобравший закладку ельчанин оштрафован судом
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
Читать все
Происшествия
631
сегодня, 14:12
1

Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться

Хотя им предложили временное проживание.

Сегодня утром в Лебедяни на улице 2-й Пушкарей под тяжестью снега частично обрушилась кровля одноэтажного четырёхквартирного жилого дома.

Как сообщил у себя на странице «ВКонтакте» глава Лебедянского округа Алексей Телков, в одной из четырёх квартир на момент обрушения были люди — женщина с двумя взрослыми детьми. Вторая квартира пустовала, третья — оказалась незаселённой, хозяйки четвёртой квартиры не было дома.

«Пострадавших нет, угроза здоровью отсутствует. После происшествия администрация предложила жильцам временное проживание, однако все выбрали остаться в своём доме», — отметил Алексей Телков.

t9eeD5SRchf5DZ_zMGakvVYNdzR0jUfgNRmddB5vl8WvkJd8L_WgS4fiC5thZ5gyEJYpfwrUidJKKEzmAFaGJkSv.jpg

Начиная с 15 февраля это десятый случай обрушения крыш жилых домов в Липецкой области. Все они обошлись без пострадавших.

Фото - vk.com/aleksei.telkov
снег
обрушение кровли
0
2
1
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
15 минут назад
Остались, потому что уверены, что их потолок выдержит любые осадки. И снегопады на будущей неделе - это ерунда. Да? ))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить