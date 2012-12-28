Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке

Изъяты около двух килограммов N-метилэфедрона и метадона, расфасованных по 3299 упаковкам.

В вашем браузере отключен JavaScript

У дома на улице Матросова в Липецке сотрудники отдела наркоконтроля и Госавтоинспекции остановили буквально напичканный наркотиками арендованный автомобиль «Шкода»: партию «синтетики» нашли в бензобаке арендованного автомобиля, ещё 752 пакетика – в поясной сумке на коврике в салоне.За рулём машины находился 26-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В машине также находились двое его земляков: 23-х и 26-ти лет.«В ходе обследования легковушки пришлось снять заднее сиденье и извлечь топливный насос. В результате полицейские обнаружили в бензобаке машины 8 пластиковых бутылок, в которых были 2536 полимерных свёртков жёлтого и красного цветов. Ещё 752 пакетика оперативники нашли в поясной сумке на коврике в районе переднего пассажирского сиденья. Помимо этого, 11 аналогичных свёртков и пять сотовых телефонов полицейские изъяли в ходе проведённого личного досмотра водителя и 23-летнего пассажира», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области .Экспертиза установила: в машине перевозилось около двух килограммов N-метилэфедрона и метадона, расфасованных по 3299 упаковкам.Задержанные дали признательные показания: партию «синтетики» они забрали из тайника в Подмосковье и должны были доставить в Липецкую область для дальнейшего сбыта. Оперативники также располагают информацией о причастности криминального трио к сбыту запрещённых веществ в Воронеже, Санкт-Петербурге и Старом Осколе Белгородской области.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Водитель автомобиля и его 23-летний подельник уже арестованы на время следствия. Их попутчик проходит по делу свидетелем.