На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Происшествия
744
сегодня, 15:56
4

Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке

Изъяты около двух килограммов N-метилэфедрона и метадона, расфасованных по 3299 упаковкам.

У дома на улице Матросова в Липецке сотрудники отдела наркоконтроля и Госавтоинспекции остановили буквально напичканный наркотиками арендованный автомобиль «Шкода»: партию «синтетики» нашли в бензобаке арендованного автомобиля, ещё 752 пакетика – в поясной сумке на коврике в салоне.

За рулём машины находился 26-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В машине также находились двое его земляков: 23-х и 26-ти лет.

«В ходе обследования легковушки пришлось снять заднее сиденье и извлечь топливный насос. В результате полицейские обнаружили в бензобаке машины 8 пластиковых бутылок, в которых были 2536 полимерных свёртков жёлтого и красного цветов. Ещё 752 пакетика оперативники нашли в поясной сумке на коврике в районе переднего пассажирского сиденья. Помимо этого, 11 аналогичных свёртков и пять сотовых телефонов полицейские изъяли в ходе проведённого личного досмотра водителя и 23-летнего пассажира», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области .

Экспертиза установила: в машине перевозилось около двух килограммов N-метилэфедрона и метадона, расфасованных по 3299 упаковкам.

Задержанные дали признательные показания: партию «синтетики» они забрали из тайника в Подмосковье и должны были доставить в Липецкую область для дальнейшего сбыта. Оперативники также располагают информацией о причастности криминального трио к сбыту запрещённых веществ в Воронеже, Санкт-Петербурге и Старом Осколе Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Водитель автомобиля и его 23-летний подельник уже арестованы на время следствия. Их попутчик проходит по делу свидетелем.
наркотики
2
0
4
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А если?
12 минут назад
Просто сдали
Ответить
Захарова
13 минут назад
чет не пойму на видео снега нет, трава. Когда успел снег сойти?
Ответить
Александр Н.
21 минуту назад
Разносчики смерти.
Ответить
Сокол
58 минут назад
Скорее всего знали, кого и с чем остановили. Акелы *
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
