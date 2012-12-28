Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Общество
519
сегодня, 17:40
2
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
28 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих четях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
28 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 78, 80, 82, 86, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, № 1 по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской.
0
1
0
0
0
Комментарии (2)