Общество
519
сегодня, 17:40
2

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

28 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих четях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

28 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 78, 80, 82, 86, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, № 1 по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской. 
Комментарии (2)

Сначала новые
ГОСТ
44 минуты назад
.... скоро...закончатся. И вода, и свет, и отопление. Не долго осталось ждать. А пока наслаждайтесь, тем что есть - потом будет что вспомнить.
Гость
сегодня, 17:45
Когда ж этот бардак закончится. Слов нет.. Одни эмоции. Как * . То свет. То отопление. То вода. Счета им регулярно оплачивай, а услуги через одно место. Всё прогнило и в прямом и в переносном
