Общество
158
15 минут назад
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Мошки расплодились в залитом подвале. Управляющая компания готова заказать дезинсекцию.
Эта история началась в декабре 2025 года, когда подвал дома залило содерджимым канализации. Нечистоты откачали, подвал подсох, но почистили его далеко не везде. В том, что осталось и начали плодиться насекомые. К концу февраля они полезли в квартиры.
Жильцы дома несколько раз обращались в свою управляющую компания «Слобода», и для верности в Госжилинспекцию. Сначала речь шла о затоплении подвала, потом о его очистке, и теперь о мошках. В Госжилинспекции им ответили, что УК отчиталась: подвал приведен в порядок.
Однако видео жильцов дома это опровергает.
В УК «Слобода» GOROD48 заявили, что жалобы жильцов на мошек не поступали. Если такие будут, то компания проведет внеплановую дезинсекцию.
0
1
2
0
1
Комментарии