Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
Пьяный посетитель ТРЦ побил полицейского
Происшествия
Читать все
Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
4 марта в области сработают сирены: пройдет проверка системы оповещения
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Липчанин перешёл по ссылке в Telegram и его деньги ушли мошенникам
Происшествия
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Происшествия
Подобравший закладку ельчанин оштрафован судом
Происшествия
Добро со знаком качества
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Общество
158
15 минут назад

«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые

Мошки расплодились в залитом подвале. Управляющая компания готова заказать дезинсекцию.

Зимой в доме на улице Зегеля, 13 появились мошки. Сначала жильцы дома грешили на комнатные цветы, но, спустившись в подвал, поняли, откуда взялась напасть.

Эта история началась в декабре 2025 года, когда подвал дома залило содерджимым канализации. Нечистоты откачали, подвал подсох, но почистили его далеко не везде. В том, что осталось и начали плодиться насекомые. К концу февраля они полезли в квартиры.

Жильцы дома несколько раз обращались в свою управляющую компания «Слобода», и для верности в Госжилинспекцию. Сначала речь шла о затоплении подвала, потом о его очистке, и теперь о мошках. В Госжилинспекции им ответили, что УК отчиталась: подвал приведен в порядок.



Однако видео жильцов дома это опровергает.

В УК «Слобода» GOROD48 заявили, что жалобы жильцов на мошек не поступали. Если такие будут, то компания проведет внеплановую дезинсекцию.
ЖКХ
антисанитария
0
1
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить