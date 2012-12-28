«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые

Мошки расплодились в залитом подвале. Управляющая компания готова заказать дезинсекцию.

Зимой в доме на улице Зегеля, 13 появились мошки. Сначала жильцы дома грешили на комнатные цветы, но, спустившись в подвал, поняли, откуда взялась напасть.Эта история началась в декабре 2025 года, когда подвал дома залило содерджимым канализации. Нечистоты откачали, подвал подсох, но почистили его далеко не везде. В том, что осталось и начали плодиться насекомые. К концу февраля они полезли в квартиры.Жильцы дома несколько раз обращались в свою управляющую компания «Слобода», и для верности в Госжилинспекцию. Сначала речь шла о затоплении подвала, потом о его очистке, и теперь о мошках. В Госжилинспекции им ответили, что УК отчиталась: подвал приведен в порядок.Однако видео жильцов дома это опровергает.В УК «Слобода» GOROD48 заявили, что жалобы жильцов на мошек не поступали. Если такие будут, то компания проведет внеплановую дезинсекцию.