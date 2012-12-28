Все новости
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Небо снова чистое
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Происшествия
265
42 минуты назад
1

Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей

Аферисты покушались и на автомобиль, принадлежащий семье девушки.

Грязинская студентка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей – личные накопления и сбережения её матери.

Историю с обманом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Девушке позвонил человек, представившийся помощником куратора в её учебном заведении. Он сообщил, что аккаунты девушки и её родственников на Госуслугах якобы взломаны и злоумышленники теперь смогут распоряжаться ими по своему усмотрению, а значит – нужно спасать деньги, переведя их на безопасный счёт. Студентку не смутило даже заявление мошенников, что о случившемся никому нельзя рассказывать, иначе её семья пострадает.

В итоге потерпевшая перевела раводилам 290 рублей, а затем получила доступ к телефону своей матери и перечислила деньги с её счёта. Общая сумма ущерба составила 455 тысяч рублей.

Аппетит коллег О.Бендера разгорался всё больше. Только когда они потребовали перерегистрировать автомобиль, принадлежащий семье, девушка заподозрила неладное. Аферисты сразу перестали выходить на связь… На тот момент аферисты уже заработали на доверии гражданки 455 тысяч рублей.

Следователем следственного отдела ОМВД России «Грязинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Правда, найти злодеев будет проблематично.
УМВД
мошенничество
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
17 минут назад
Смартфонное мышление у молодёжи. Мозг привязан к коробочке в руке, никакого критического мышления.
Ответить
