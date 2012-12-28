Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей

Аферисты покушались и на автомобиль, принадлежащий семье девушки.

Грязинская студентка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей – личные накопления и сбережения её матери.Историю с обманом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Девушке позвонил человек, представившийся помощником куратора в её учебном заведении. Он сообщил, что аккаунты девушки и её родственников на Госуслугах якобы взломаны и злоумышленники теперь смогут распоряжаться ими по своему усмотрению, а значит – нужно спасать деньги, переведя их на безопасный счёт. Студентку не смутило даже заявление мошенников, что о случившемся никому нельзя рассказывать, иначе её семья пострадает.В итоге потерпевшая перевела раводилам 290 рублей, а затем получила доступ к телефону своей матери и перечислила деньги с её счёта. Общая сумма ущерба составила 455 тысяч рублей.Аппетит коллег О.Бендера разгорался всё больше. Только когда они потребовали перерегистрировать автомобиль, принадлежащий семье, девушка заподозрила неладное. Аферисты сразу перестали выходить на связь… На тот момент аферисты уже заработали на доверии гражданки 455 тысяч рублей.Следователем следственного отдела ОМВД России «Грязинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Правда, найти злодеев будет проблематично.