Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Женщина наладила сеть по распространению наркотиков.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что даму задержали в августе прошлого года, на её съёмной квартире был обнаружен свёрток с 325 граммами вещества, которое по оценкам экспертом содержит метилэфедрон.
Фигурантка пояснила полицейским, что информацию о незаконном заработке нашла в сети Интернет. Она согласилась за денежное вознаграждение выполнять указания куратора. Через мессенджер ей от неизвестного лица поступали координаты спрятанной партии наркотиков. Женщина находила их, расфасовывала и организовывала тайники.
Из ранее подготовленных фигуранткой тайников полицейские изъяли более 216 граммов синтетического наркотика.
Злоумышленнице на период предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За столь крупные наркотические партии женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фото УМВД России по Липецкой области.
