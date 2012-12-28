Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы

Женщина наладила сеть по распространению наркотиков.

В Липецке предстанет перед судом 44-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья, которую обвиняют по нескольким эпизодам торговли наркотиками.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что даму задержали в августе прошлого года, на её съёмной квартире был обнаружен свёрток с 325 граммами вещества, которое по оценкам экспертом содержит метилэфедрон.Фигурантка пояснила полицейским, что информацию о незаконном заработке нашла в сети Интернет. Она согласилась за денежное вознаграждение выполнять указания куратора. Через мессенджер ей от неизвестного лица поступали координаты спрятанной партии наркотиков. Женщина находила их, расфасовывала и организовывала тайники.Из ранее подготовленных фигуранткой тайников полицейские изъяли более 216 граммов синтетического наркотика.Злоумышленнице на период предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За столь крупные наркотические партии женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.