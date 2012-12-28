Все новости
Происшествия
16 минут назад

Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение

59-летний мужчина работал в ЧОПе в городе Видное.

Тербунский районный суд приговорил к пяти месяцам ограничения свободы 59-летнего мужчину, который работал частным охранником в городе Видное, и 2 июня прошлого года для получения удостоверения частного охранника 4-го разряда принёс в Росгвардию в Волово поддельное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к исполнению таких обязанностей.

В результате мужчину осудили по пункту «г» части третьей статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного иного официального документа, представляющего права».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, поддельное медицинское заключение якобы было выдано Городской поликлиникой №23 Москвы. Но из нее в воловское подразделение Росгвардии пришёл ответ — такой охранник медицинское освидетельствование не проходил, заключение ему не выдавали.

Сам мужчина в суде вину не признал. Он настаивал: первое удостоверение частного охранника он получил ещё в 2009-м году и потом ежегодно проходил медицинскую комиссию в Москве. И якобы на этот раз он тоже ездил в поликлинику — сдал анализы в Люберцах, а потом прошёл медкомиссию в Москве и ему выдали справку с голограммой, поэтому никаких сомнений в её подлинности не возникло. Мужчина даже оплатил все услуги по реквизитам. Правда, договор об оказании платных медицинских услуг ему почему-то не дали.

Самому охраннику, c его слов, не было никакого смысла что-то подделывать — он не наркоман и не алкоголик. В Волово он не стал проходить комиссию только потому, что в райцентре сложнее пройти всех нужных врачей. Это вам не Москва!

Но выслушивая приговор, охранник знал: нескольких его коллег, работающих в том же ЧОПе, к этому времени уже осудили за поддельные медицинские заключения. Медкомиссию они проходили с ним же. Приговоры тоже похожи.
