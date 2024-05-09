Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах

Прощаемся с зимой и встречаем весну целым ворохом интересных мероприятий.

Последний день зимы 28 февраля будет отмечен температурой около 0 градусов, а вот 1 марта погода уже уйдёт в плюс – от 1 до 3 градусов тепла. Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут только ночью, а днём без них.









28 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 11, 13, 70;- ул. Достоевского, 71;- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 96а, 96б, 94а;- ул. Папина, 6, 6а;- ул. Студенческий городок, 10, 11, 13, 14;- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.1 марта с 10:00 до окончания ремонта испытают неудобства:- ул. Космонавтов, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23.28 февраля отключат электричество с 09:00 до 16:00:- ул. 8 Марта, 17, 17/2;- ул. Крайняя д. 2, 7а;- ул. Первомайская, 78, 80, 82, 86, 119, 121;- ул. Советская, 73, 75, 77.- пл. Победы, 1, 1а, 8;Заключительные сеансы катания пройдут с 9:00 до 22:00. По вечерам состоится дискотека на льду28 февраля в 17:30 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся торжественный концерт, посвященный юбилею народного артиста Валерия РадченкоВыступят сам юбиляр, а также «звезды» Липецкой государственной филармонии Михаил Вербицкий, Сергей Блинков, Ольга Чертовских, Максим Рихтер, Артём Тарасов, Сергей Колесник, Галина Овсянникова, Наталья Теслина, Анастасия Пименова и заслуженная артистка России Зинаида Карандакова. Все это в сопровождении ансамбля народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина.Прозвучат многие известные произведения и оперные арии.В программе музыка Пауля Химндемита (1895 – 1963), немецкого композитора, альтиста и скрипача.Главный гость – Алексей Нелюбов из клуба салонных танцев Воронежа. Для гостей будет действовать дресс-код: цветы и бутоньерки в волосах.Поучительная история об удивительных приключениях калифа и его визиря, которые по воле злых сил превратились в аистов, и в обличье птиц прошли много жизненных уроков, и сделали важные выводы. Продолжительность 45 минут.Ребят ждёт знакомство с озорным кактусом, хитрым лимоном, любопытным плющом, болтливой редькой и другими сказочными растениями. В программе — игры и викторины «Сказочный гербарий», «Цветочный семафор», «Зелёный лабиринт», «Чёрный ящик». А в завершение ребят ждет знакомство с книгами Е. Минаевой, И. Лейка и Ю. Дьяконова, которые помогут продолжить увлекательные приключения в мире фантастических растений.1 марта в 14:00 Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает юных липчан на «Литературное чаепитие»Вход свободный.Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 28 февраля приглашает:В 11:00 «Приключения Тома Сойера»Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) представляет:28 февраля в 18:00 «12 любящих сердец и ещё» - комедия по произведениям Аркадия Аверченко1 марта в 18:00 «Бабий бунт» - комедия по произведениям М. Шолохова