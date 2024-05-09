Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Общество
189
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах

Прощаемся с зимой и встречаем весну целым ворохом интересных мероприятий.

Весна принесёт тепло

Последний день зимы 28 февраля будет отмечен температурой около 0 градусов, а вот 1 марта погода уже уйдёт в плюс – от 1 до 3 градусов тепла. Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут только ночью, а днём без них.

0J2A8648.JPG

Отключение воды

28 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 11, 13, 70;
- ул. Достоевского, 71;
- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 96а, 96б, 94а;
- ул. Папина, 6, 6а;
- ул. Студенческий городок, 10, 11, 13, 14;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

1 марта с 10:00 до окончания ремонта испытают неудобства:

- ул. Космонавтов, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Отключение света

28 февраля отключат электричество с 09:00 до 16:00:

- ул. 8 Марта, 17, 17/2;
- ул. Крайняя д. 2, 7а;
- ул. Первомайская, 78, 80, 82, 86, 119, 121;
- ул. Советская, 73, 75, 77.
- пл. Победы, 1, 1а, 8;
- пр-кт Победы, 1.

DSC0008412_2.jpg

Выходные начнутся с игры

28 февраля в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).

Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.

ocdqvo3mce7ptjrr0bfn3iu82g87934b.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Тонкостям игр прямо на месте обучит Григорий Блувштейн.

Каток закрывает сезон

28 февраля и 1 марта станут последними днями работы популярного у липчан катка возле ДС «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).

a2u4skrri8mi2t6tqfs6j270h83e4sfz.jpg

Заключительные сеансы катания пройдут с 9:00 до 22:00. По вечерам состоится дискотека на льду (6+).

Юбилей артиста

28 февраля в 17:30 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся торжественный концерт, посвященный юбилею народного артиста Валерия Радченко (6+).

Выступят сам юбиляр, а также «звезды» Липецкой государственной филармонии Михаил Вербицкий, Сергей Блинков, Ольга Чертовских, Максим Рихтер, Артём Тарасов, Сергей Колесник, Галина Овсянникова, Наталья Теслина, Анастасия Пименова и заслуженная артистка России Зинаида Карандакова. Все это в сопровождении ансамбля народных инструментов «Мозаика», руководитель Вера Камбалина.

Прозвучат многие известные произведения и оперные арии.

А в 16:30 в «Унионе» состоится открытие… выставки картин Валерия Радченко, которые ещё и талантливый художник.

gXcZ0zdsaMkt_c1qJPG-G8c4jVGvXqAnTa5GI4UjMMcN20p3zlPzluzPO-Aa9q2UaWGdS7jRAf2dY5zxDFh5TDth.jpg

Картины Валерия Радченко, фото vk.com/unionzal

Классика XX века

28 февраля в 17:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся вечер камерной музыки «Классика XX века. Хиндемит для всех» (12+).

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

В программе музыка Пауля Химндемита (1895 – 1963), немецкого композитора, альтиста и скрипача.

Бутоньерки и цветы в волосах

1 марта в 16:00 Дом музыки приглашает на первый весенний концерт «Очарование весны» (12+).

DSC_1733.JPG

Главный гость – Алексей Нелюбов из клуба салонных танцев Воронежа. Для гостей будет действовать дресс-код: цветы и бутоньерки в волосах.

Театр кукол

28 февраля в 11:00 и в 13:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Калиф-аист» (6+).

2c60avrl9pmbn02ywo86cr0rz5dsz3f2.jpg

Поучительная история об удивительных приключениях калифа и его визиря, которые по воле злых сил превратились в аистов, и в обличье птиц прошли много жизненных уроков, и сделали важные выводы. Продолжительность 45 минут.

Литературно-фантастическая оранжерея

28 февраля в 14:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится мероприятие «Чудеса не отменяются. Тайная жизнь растений» (6+).

y4djaPElk9w3GKYlOfj_Dga_PQ6FqfvduZ9K15TuRY_CmD-QUVHXM0ctZwuZD3fJJtzOwE97Y6tE6xtEATatwoak.jpg

Ребят ждёт знакомство с озорным кактусом, хитрым лимоном, любопытным плющом, болтливой редькой и другими сказочными растениями. В программе — игры и викторины «Сказочный гербарий», «Цветочный семафор», «Зелёный лабиринт», «Чёрный ящик». А в завершение ребят ждет знакомство с книгами Е. Минаевой, И. Лейка и Ю. Дьяконова, которые помогут продолжить увлекательные приключения в мире фантастических растений.

Литературное чаепитие

1 марта в 14:00 Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает юных липчан на «Литературное чаепитие» (6+).

Участники узнают, какие известные писатели бывали в наших местах, где проходили их детские годы и какие произведения связаны с историей родного края. Гости заглянут в прошлое старинных усадеб и городов, поговорят о литературных героях и попробуют увидеть знакомые места глазами авторов.

ubtktg1t8bt5ootlq03zu1nk2r9p17y9.jpg

Вход свободный.

Спектакли

Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 28 февраля приглашает:

В 11:00 «Приключения Тома Сойера» (6+).
В 18:00 «Ханума». Премьера нынешнего сезона по пьесе А.Цагарели о ловкой грузинской свахе (16+). 

ipj67g6098urhs50lhr2vlll0kagvb2f.jpg

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) представляет:

28 февраля в 18:00 «12 любящих сердец и ещё» - комедия по произведениям Аркадия Аверченко (16+).

1 марта в 18:00 «Бабий бунт» - комедия по произведениям М. Шолохова (12+).

Дорогие липчане! Вот и приходит прекраснейшее время года – весна, которая принесёт нам немало новостей, надеемся, что больше приятных. Всего лишь пара минут чтения информационной ленты на GOROD48 сделает вас информированным человеком, от которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.

1
0
0
2
2

