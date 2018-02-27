Происшествия

11 минут назад

Липчанин ради продолжения банкета разбил автомобиль

131
#покушение на кражу #приговор
Липчанин ради продолжения банкета разбил автомобиль

Злоумышленник хотел продать аппаратуру и купить выпить.

Мировой судья СУ №8 Октябрьского района Липецка вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на кражу. Известно, что ранее житель 15 микрорайона уже терпел криминальное фиаско: он был судим за попытку грабежа.

Как указано в приговоре, покушение на кражу было совершено в Студенческом городке в начале январе прошлого года. Подсудимый выпивал у себя дома. С течением сольного банкета закончилось спиртное. Денег на покупку выпивки у безработного липчанина не оказалось. Тогда он принял решение разбить первую попавшуюся машину, украсть оттуда аппаратуру типа видеорегистратора, сбыть ее и разжиться деньгами.

На пути злоумышленника оказался «Фольксваген Джетта». Липчанин разбил стекло автомобиля и вытащил из салона антирадар стоимостью 2 800 рублей. Преступника задержал наряд ППС. Правоохранители обратили внимание на пьяного мужчину, провели досмотр и выяснили правду.

Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу и приговорил его к году заключения в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
131
#покушение на кражу #приговор

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кража из бутика в ТЦ «Европа» попала на видео
#кража
24
Кража из бутика в ТЦ «Европа» попала на видео

сегодня, 12:09

Происшествия
Мошенники обманули жительницу области при продаже дома
#мошенничество
13
Мошенники обманули жительницу области при продаже дома

сегодня, 11:55

Происшествия
Ароматы от Versace толкнули ельчанку на преступления
#кража #парфюмерия
Ароматы от Versace толкнули ельчанку на преступления

сегодня, 11:33

Происшествия
В избиении елецких врачей обвиняют 16-летнего подростка и его 20-летних знакомых
#драка #избиение
29
В избиении елецких врачей обвиняют 16-летнего подростка и его 20-летних знакомых

сегодня, 10:15

Происшествия
Езда без правил становится в Липецке нормой
#правила дорожного движения #ДТП
39
Езда без правил становится в Липецке нормой

сегодня, 09:43

Происшествия
В столкновении «БМВ» и «Киа-Рио» пострадала 21-летняя девушка-водитель
#авария #ДТП
6
В столкновении «БМВ» и «Киа-Рио» пострадала 21-летняя девушка-водитель

сегодня, 08:55

Происшествия