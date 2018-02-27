Липчанин ради продолжения банкета разбил автомобиль

Злоумышленник хотел продать аппаратуру и купить выпить.

Мировой судья СУ №8 Октябрьского района Липецка вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на кражу. Известно, что ранее житель 15 микрорайона уже терпел криминальное фиаско: он был судим за попытку грабежа.



Как указано в приговоре, покушение на кражу было совершено в Студенческом городке в начале январе прошлого года. Подсудимый выпивал у себя дома. С течением сольного банкета закончилось спиртное. Денег на покупку выпивки у безработного липчанина не оказалось. Тогда он принял решение разбить первую попавшуюся машину, украсть оттуда аппаратуру типа видеорегистратора, сбыть ее и разжиться деньгами.



На пути злоумышленника оказался «Фольксваген Джетта». Липчанин разбил стекло автомобиля и вытащил из салона антирадар стоимостью 2 800 рублей. Преступника задержал наряд ППС. Правоохранители обратили внимание на пьяного мужчину, провели досмотр и выяснили правду.



Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу и приговорил его к году заключения в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.