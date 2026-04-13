Общество
521
58 минут назад
4

Пруды у СНТ «Строитель» залило канализационными стоками

Дачники могут остаться без воды в летний сезон. А в прудах уже гибнет рыба.

У СНТ «Строитель» на улице Ковалева канализационные стоки попали в поливочные пруды, расположенные у ЛКАД. В прудах уже гибнет рыба.

3wb0tlsMCyqmLGGlJM993-F6moHRWqA9m4B6vqk0fqkEGHYokrAtvw1S09i38Ifh09atfpoBgQS9NORmOP9wS-Tt.jpg+2026-04-13-17.46.34.jpg

 По словам председателя СНТ «Строитель» Сергея Алейникова, стоки потекли в пруды из колодца, расположенного у канализационного коллектора №4 на улице Ковалева, 122А, еще 6 апреля. Тогда бригада «РВК-Липецк» устранила течь. Но она возникла вновь, правда, уже не в таком объеме, как 6 апреля.

e4FCr-HplEi0pz3H-nTnAlQKWJRQ0C1KDSt3omadGBtKv1TvIYfn6JOMdcX5ARzXCZIvvJu0DWXnvsH0iUOpQKEl.jpg+2026-04-13-17.46.34.jpg

Однако объема стоков хватило, чтобы заполнить два обмелевших поливочных пруда, которые известны в народе как «цемзаводские». Дачники удивлены наличием в них крупной рыбы, которая сейчас всплывает на поверхность прудов. Раньше в них водились караси величиной с мизинец. Но еще больше дачники обеспокоены качеством воды в прудах. Поливать ей участки вряд ли теперь возможно.

N_0QpLl3d28eGzuo5KyVQTKrtOC8i4PLh0Cql5_8W67DXxqyDwEcZRvm1jYjewc84W11QOwjA6-WqgHCxUPQz-N1.jpg+2026-04-13-17.46.34.jpg

В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что выясняют, кому принадлежит канализационная труба, в которой образовалась течь.

«На место будет направлена бригада специалистов для обследования сетей и установления их собственника. В случае, если сети находятся на балансе «РВК-Липецк», по результатам обследования будут приняты соответствующие меры», — сообщили в водоканале.
прорыв канализации
1
1
6
1
1

Комментарии (4)

Гость
3 минуты назад
А то, не знают, кому принадлежит эта труба , будут разбираться, смешно
Колян
3 минуты назад
Кто и какую ответственность понесет за причиненный природе ущерб и вред? Опять наши экологи ничего не увидят и будут усердно рапортовать, что это донные отложения.
александр
3 минуты назад
штрафануть могут только деда который будет в период нереста на две удочки ловить
СССР
33 минуты назад
сажать за такие преступления, сколько рыбы потравили!!!
