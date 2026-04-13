Пруды у СНТ «Строитель» залило канализационными стоками

Дачники могут остаться без воды в летний сезон. А в прудах уже гибнет рыба.

У СНТ «Строитель» на улице Ковалева канализационные стоки попали в поливочные пруды, расположенные у ЛКАД. В прудах уже гибнет рыба.По словам председателя СНТ «Строитель» Сергея Алейникова, стоки потекли в пруды из колодца, расположенного у канализационного коллектора №4 на улице Ковалева, 122А, еще 6 апреля. Тогда бригада «РВК-Липецк» устранила течь. Но она возникла вновь, правда, уже не в таком объеме, как 6 апреля.Однако объема стоков хватило, чтобы заполнить два обмелевших поливочных пруда, которые известны в народе как «цемзаводские». Дачники удивлены наличием в них крупной рыбы, которая сейчас всплывает на поверхность прудов. Раньше в них водились караси величиной с мизинец. Но еще больше дачники обеспокоены качеством воды в прудах. Поливать ей участки вряд ли теперь возможно.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что выясняют, кому принадлежит канализационная труба, в которой образовалась течь.«На место будет направлена бригада специалистов для обследования сетей и установления их собственника. В случае, если сети находятся на балансе «РВК-Липецк», по результатам обследования будут приняты соответствующие меры», — сообщили в водоканале.