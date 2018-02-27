Культура

сегодня, 14:21

«Танцы на крыше» собрали 170 участников

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#фестиваль #танцы

Фестиваль состоялся в 26-й раз.

В Городском Дворце культуры состоялся 26-й региональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на крыше». Как сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Липецка, в этом фестивале приняли участие юные танцоры от 12 лет и старше (17 коллективов - 170 участников) из Воронежа, Ельца, Липецка и районов Липецкой области. По традиции фестиваль «Танцы на крыше» оценивало три состава жюри.

По итогам фестиваля, в номинации «Нью Денс Пати» зрительское жюри отметило ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» (Липецк). Профессиональное жюри отдало диплом 1 степени - образцовый ансамбль современного танца «Fresh dance» (Грязи). Жюри прессы назвало лучшим ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» (Липецк).

В номинации «Слоу» жюри зрителей выбрало образцовый театр танца «Талисман» (г.Липецк). Профессиональное жюри - народный коллектив современного эстрадного танца «Эльта» (г.Елец). Жюри прессы - ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» (г.Липецк)

В номинации «Фристайл» зрительское жюри - образцовый театр танца «Талисман» (г.Липецк).
Профессиональное жюри - народный коллектив современного эстрадного танца «Эльта» (г.Елец). Жюри прессы - ансамбль танца «Торнадо» (г.Воронеж)

Специальными дипломами были отмечены: шоу-балет «Акцент» (г.Липецк) - «За раскрытие образа в постановке «Шахматы» и студия «Dance Land Club» старшая группа МБОУ СШ №41 им. М.Ю. Лермонтова Липецка – «За раскрытие образа в постановке «Если бы».
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#фестиваль #танцы

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