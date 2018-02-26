В Липецкой области ночью до -27

В период 22-27 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

27 февраля под влиянием антициклона осадки на территории Липецкой области не ожидаются. 28 февраля – 1 марта с приближением атмосферных фронтов южного циклона возможен небольшой снег, местами метель. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 13-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/сек. Температура ночью -17 -22 градусов, при прояснениях до -27, днем от 10 до 15 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 19 до 21 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.

Самым теплым 27 февраля в Липецке был в 1990 году: +10, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1945 году — 30 градусов мороза.