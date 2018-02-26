Погода в Липецке

сегодня, 15:04

В Липецкой области ночью до -27

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В Липецкой области ночью до -27

В период 22-27 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

27 февраля под влиянием антициклона осадки на территории Липецкой области не ожидаются. 28 февраля – 1 марта с приближением атмосферных фронтов южного циклона возможен небольшой снег, местами метель. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 13-17 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/сек. Температура ночью -17 -22 градусов, при прояснениях до -27, днем от 10 до 15 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 19 до 21 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.

 Самым теплым 27 февраля в Липецке был в 1990 году: +10, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1945 году — 30 градусов мороза.

 

 

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Комментарии (1)

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Ваш Судья

14 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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