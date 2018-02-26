Липецких пенсионеров разочаровали - доплачивать за большой стаж им не будут

Но такие слухи будоражат людей

Как сообщают в ПФР России по Липецкой области, в последнее время в сети интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии за продолжительный стаж работы. Так, некоторые сайты сообщают, что за многолетнюю трудовую деятельность (35-40 лет и более) пенсионеру якобы положен перерасчет пенсии в сторону увеличения за счет дополнительных пенсионных коэффициентов. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы УПФР.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим пенсионным и социальным законодательством.

Региональное ОПФР также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети интернет. Актуальная и достоверная информация о пенсионном обеспечении граждан и различных выплатах по линии ПФР размещается на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. Уточнить необходимые данные также можно, позвонив в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-302.