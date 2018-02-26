Общество

сегодня, 14:28

Липецких пенсионеров разочаровали - доплачивать за большой стаж им не будут

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Липецких пенсионеров разочаровали - доплачивать за большой стаж им не будут

Но такие слухи будоражат людей

Как сообщают в ПФР России по Липецкой области, в последнее время в сети интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии за продолжительный стаж работы. Так, некоторые сайты сообщают, что за многолетнюю трудовую деятельность (35-40 лет и более) пенсионеру якобы положен перерасчет пенсии в сторону увеличения за счет дополнительных пенсионных коэффициентов. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы УПФР.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим пенсионным и социальным законодательством.

Региональное ОПФР также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети интернет. Актуальная и достоверная информация о пенсионном обеспечении граждан и различных выплатах по линии ПФР размещается на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. Уточнить необходимые данные также можно, позвонив в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-302.

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Комментарии (10)

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Ваш Судья

12 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Липчанин

19 минут назад
Зачем платить? Если можно не платить....
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Липецк

48 минут назад
буша, не факт. Родственница в колхозе 30 лет проработала дояркой. И,как итог,пенсия - 9тыс.руб!
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Город

52 минуты назад
пенсионером скоро буду, интересное предложение-работать на 2-3 работах! На основной работе постоянная переработка,за бесплатно... и кроме того,как работник может заставить работодателя платить налоги? Законы должны работать и оплата труда достойной!!!
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буша

56 минут назад
Кто нормально и долго работал, тот и сейчас получает хорошую пенсию. А то некоторые хотят зарплату в конверте, а пенсию требуют большую.
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Кто работатет в пенсионном?

57 минут назад
Был с пенсионном. Такое впечатление, что там одни некомпетентные сидят, как-будто с какого-то села набрали родни женского пола и любовниц с прочими лядями. У всех только ногти с маникюрами 3-х метровыми и макияжи, рожи размалеваны. А ни один вопрос решить не могут.
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пенсионный фонд

сегодня, 15:08
Балду вам а не повышение .нам еще оклады не подняли .только потом вам может быть
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Иван

сегодня, 14:49
Страна живет за счет нынешних пенсионеров, а не каких то чубайсов, кудриных и им подобных. Но вот отдать старикам долг и не думает. Перекос мышления наверное, пинок требуется нашим лидерам. Иначе дело не поправить.
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Все Путем

сегодня, 14:48
достойные пенсии были только в СССР . в путинской России поменьше дать - побольше хапнуть на территории выживания.
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пенсионером скоро буду

сегодня, 14:40
Новые времена, новые требования, новые расчеты. Привыкайте граждане страны. Кто -то из руководителей нынешних сказал, что работают люди для себя, поэтому хоть 30 лет, хоть 40 или 50 лет трудового стажа, ничего не изменится. Почему власти борются с теневой зарплатой? Нет отчислений в ПФР, а значит нет и пенсий достойных. Надо работать по трудовому контракту, с установленной зарплатой. А если есть здоровье и желание, работайте на 2-х или 3-х работах. Будут отчисления от работодателя- будут и пенсии хорошие. Хорошие условно конечно. По 100 тыс. пенсии никто никому платить не будет.
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