сегодня, 14:28
Липецких пенсионеров разочаровали - доплачивать за большой стаж им не будут
Но такие слухи будоражат людей
В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим пенсионным и социальным законодательством.
Региональное ОПФР также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети интернет. Актуальная и достоверная информация о пенсионном обеспечении граждан и различных выплатах по линии ПФР размещается на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. Уточнить необходимые данные также можно, позвонив в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-302.
Ваш Судья
Липчанин
Липецк
Город
буша
Кто работатет в пенсионном?
пенсионный фонд
Иван
Все Путем
пенсионером скоро буду