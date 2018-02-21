Происшествия

сегодня, 12:54

Парень разбил лицо менеджеру магазина из-за пары женских дезодорантов

24 2918
#разбой #суд
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Парень разбил лицо менеджеру магазина из-за пары женских дезодорантов

Сотрудница потеряла сознание.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор в отношении ранее не судимого местного жителя. Учащегося техникума привлекли к ответственности по ч.1 ст. 162 УК РФ, за разбойное нападение.

Преступление было совершено в конце марта 2017 года в сетевом магазине на бульваре Есенина, 10а. Туда днем зашел молодой парень. Он направился к стеллажу с бытовой химией. Там посетитель магазина выбрал два женских дезодоранта по 85 рублей. Товар юноша решил не оплачивать. Преступный замысел липчанина заметила менеджер магазина. Она вызвала охрану, а до ее прибытия молодая женщина постаралась самостоятельно задержать парня. Этого у нее не вышло. На требование оплатить дезодоранты юноша ударил ее кулаком в нос. Менеджер магазина упала и потеряла сознание.

Позже врачи диагностировали у потерпевшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травмы носа и губ. А парень сразу после нападения отправился перепродавать товар. Около Октябрьского рынка он продал дезодоранты неизвестной женщине за 200 рублей. Установить преступника помогли записи видеокамер.

Менеджер магазина в суде заявила гражданский иск. Свои нравственные и физические страдания, головные боли, чувство разочарование в окружающем мире, потерю уверенности в себе, чувство тревоги и страха за жизнь и здоровье женщина оценила в 100 000 рублей.

Суд признал студента техникума виновным в разбойном нападении и наказал его условным сроком на два года с аналогичным испытательным. Его освободили в зале суда. Разбойнику придется выплатить компенсацию морального вреда сотруднице магазина — 10 000 рублей.
24 2918
#разбой #суд
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Комментарии (24)

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Гость

25 минут назад
...ну и законы в эрэфии , без коментарие
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Сергей 13

25 минут назад
обыватель, у нынешней власти нет нижней планки наказания,это при СССР было "не ниже трёх,не выше десяти",сегодня писали,ДПС-Ника укуренного с 2 свертками гашиша,перевозимого с целью сбыта оштрафовали на 15 000 и с работы уволили.Только уничтожать эту власть,других вариантов нет,выборы ситуации не изменят.
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Судья Линч

38 минут назад
Если у этой барышни есть нормальный мужик, то лучше бы судья закрыл студента и присудил все 100 000! Иначе разбитым носом и сотрясением мозга может не обойтись! Но и судьи могут дождаться, если вместо срока и компенсации условно + червонец! А если бы так с дочкой судьи?
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Баба Яга

38 минут назад
Дома я занят, Именно ПОЭТОМУ надо идти голосовать! Законы -то принимали в 90-е !
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обыватель

50 минут назад
что тоо условного я не вижжу
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обыватель

51 минуту назад
УК РФ Статья 162. Разбой (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
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Владелец магазина

сегодня, 13:54
Я мог этого студента за разбой на пару лет на зону отправить, но чёто я очкую...... Тем более продавщица влезла мое добро защитить а я и не просил.
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да уж

сегодня, 13:48
слов нет! теперь с полной уверенностью и дальше это чмо будет так поступать. Люди,имейте хоть какую-то сознательность,-не покупайте на улице ворованное!!! Никогда не делаю этого,как бы заманчиво не звучало.
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Кто ты там

сегодня, 13:47
Ндааа...суровый пипецк...
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Металлург

сегодня, 13:41
Пенсионный возраст подняли до 65 ввели налог на сараи на даче Ворде бы должны зажить а они грабят
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