Парень разбил лицо менеджеру магазина из-за пары женских дезодорантов

Сотрудница потеряла сознание.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор в отношении ранее не судимого местного жителя. Учащегося техникума привлекли к ответственности по ч.1 ст. 162 УК РФ, за разбойное нападение.



Преступление было совершено в конце марта 2017 года в сетевом магазине на бульваре Есенина, 10а. Туда днем зашел молодой парень. Он направился к стеллажу с бытовой химией. Там посетитель магазина выбрал два женских дезодоранта по 85 рублей. Товар юноша решил не оплачивать. Преступный замысел липчанина заметила менеджер магазина. Она вызвала охрану, а до ее прибытия молодая женщина постаралась самостоятельно задержать парня. Этого у нее не вышло. На требование оплатить дезодоранты юноша ударил ее кулаком в нос. Менеджер магазина упала и потеряла сознание.



Позже врачи диагностировали у потерпевшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травмы носа и губ. А парень сразу после нападения отправился перепродавать товар. Около Октябрьского рынка он продал дезодоранты неизвестной женщине за 200 рублей. Установить преступника помогли записи видеокамер.



Менеджер магазина в суде заявила гражданский иск. Свои нравственные и физические страдания, головные боли, чувство разочарование в окружающем мире, потерю уверенности в себе, чувство тревоги и страха за жизнь и здоровье женщина оценила в 100 000 рублей.



Суд признал студента техникума виновным в разбойном нападении и наказал его условным сроком на два года с аналогичным испытательным. Его освободили в зале суда. Разбойнику придется выплатить компенсацию морального вреда сотруднице магазина — 10 000 рублей.