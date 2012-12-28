Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета

Парень заключен под стражу на 1 месяц 17 суток.

Елецкий городской суд продлил срок ареста парня, обвиняемого в краже. По версии следствия, несовершеннолетний воспитанник специальной школы-интерната взломал дверь и проник в помещение актового зала этого учреждения, откуда похитил ноутбук, а также украл планшет из кабинета детского досуга.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за плечами у парня — неснятая и непогашенная судимость, отрицательные характеристики, склонность к самовольным уходам из интерната, поэтому пока идёт следствие, суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц, а всего он арестован на 1 месяц 17 суток.