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Происшествия
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24 минуты назад
Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета
Парень заключен под стражу на 1 месяц 17 суток.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за плечами у парня — неснятая и непогашенная судимость, отрицательные характеристики, склонность к самовольным уходам из интерната, поэтому пока идёт следствие, суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц, а всего он арестован на 1 месяц 17 суток.
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