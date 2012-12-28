Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
С выпускницы медвуза взыскали потраченные на её обучение деньги
Общество
По 1000 рублей за проезд в автобусе списали с 21 пассажира
Общество
Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Происшествия
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей
Общество
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
До Липецкой области БПЛА не долетели
Общество
Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Происшествия
Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов
Происшествия
Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета
Происшествия
Резидента ОЭЗ «Липецк» оштрафовали на 5 миллионов рублей
Экономика
Читать все
Происшествия
144
24 минуты назад

Воспитанник школы-интерната арестован по подозрению в краже ноутбука и планшета

Парень заключен под стражу на 1 месяц 17 суток.

Елецкий городской суд продлил срок ареста парня, обвиняемого в краже. По версии следствия, несовершеннолетний воспитанник специальной школы-интерната взломал дверь и проник в помещение актового зала этого учреждения, откуда похитил ноутбук, а также украл планшет из кабинета детского досуга.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за плечами у парня — неснятая и непогашенная судимость, отрицательные характеристики, склонность к самовольным уходам из интерната, поэтому пока идёт следствие, суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц, а всего он арестован на 1 месяц 17 суток.
кража
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru