Шестеро закладчиков получили от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 2 месяцев лишения свободы

Подсудимые устроились на работу курьерами в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Советский районный суд Липецка вынес приговор шестерым нарокторговцам за участие в преступном сообществе и покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимые устроились на работу курьерами в интернет-магазин по продаже наркотиков. При трудоустройстве они предоставили «работодателю» фото своих паспортных данных, прошли инструктаж о мерах конспирации и безопасности, а также о правилах оборудования закладок, а также выполнили тестовые задания.Трое из подсудимых по указанию куратора для распространения наркотиков приехали в Липецкую область из других регионов России, остальные трое — местные. Члены наркобанды получили от 8 лет 6 месяцев лишения свободы до 9 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы.