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28 минут назад
Шестеро закладчиков получили от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 2 месяцев лишения свободы
Подсудимые устроились на работу курьерами в интернет-магазин по продаже наркотиков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимые устроились на работу курьерами в интернет-магазин по продаже наркотиков. При трудоустройстве они предоставили «работодателю» фото своих паспортных данных, прошли инструктаж о мерах конспирации и безопасности, а также о правилах оборудования закладок, а также выполнили тестовые задания.
Трое из подсудимых по указанию куратора для распространения наркотиков приехали в Липецкую область из других регионов России, остальные трое — местные. Члены наркобанды получили от 8 лет 6 месяцев лишения свободы до 9 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы.
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