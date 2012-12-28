Резидента ОЭЗ «Липецк» оштрафовали на 5 миллионов рублей

C «ЛайтКонстракшен» также расторгнуто соглашение о создании на территории ОЭЗ «Липецк» предприятия по производству и покраске профилей и изделий из алюминиевых сплавов.

Управление инвестиций и инноваций Липецкой области обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ЛайтКонстракшен» о признании расторгнутым соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне и взыскании штрафа в 5 миллионов рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2018 году ООО «ЛайтКонстракшен» заключило соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне и создании предприятия по производству и покраске профилей и изделий из алюминиевых сплавов.Но в 2020 году была проведена выездная проверка, которая показала, что ООО «ЛайтКонстракшен» не осуществлялась промышленно-производственная деятельность на территории ОЭЗ, не вкладывались инвестиции в объеме, предусмотренном соглашением. А согласно условиям соглашения, в случае досрочного прекращения его действия в связи с существенными нарушениями условий, общество утрачивает статус резидента ОЭЗ и оплачивает штраф.Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Липецк» расторгнутым и взыскании штрафа с ООО «ЛайтКонстракшен» в 5 миллионов рублей.