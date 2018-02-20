В Липецкой области продолжают развивать внутренний сельхозтуризм

Социальные работники села Бигильдино в рамках сельскохозяйственного туризма организовали для пожилых людей, состоящих на социальном обслуживании на дому в центре социальной защиты населения по Данковскому району, экскурсию в конно-спортивный клуб «Конный Двор».

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szn.lipetsk.ru

В экскурсии приняли участие подопечные соцзащиты и социальные работники сел Бигильдино и Долгое. Их встречали руководители конно-спортивного клуба «Конный Двор» Юрий Хлестов и Екатерина Меркулова.Екатерина Александровна провела для гостей экскурсию по конному двору, рассказала о каждой лошади, о ее характере, достижениях и победах в различных соревнованиях, а Юрий Алексеевич показал, как ухаживают за животными.Пожилые люди покормили лошадей морковкой, которую принесли из дома. А один из них, Вячеслав Владимирович Полуэктов, с удовольствием прокатился верхом на коне, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.