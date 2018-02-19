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сегодня, 11:49

Президент Roshen о липецкой фабрике: «Так не доставайся же ты никому!»

18 3751
#Roshen
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Президент Roshen о липецкой фабрике: «Так не доставайся же ты никому!»

Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen снова заговорил о липецкой фабрике как о груде металла

Ранее в ряде украинских СМИ уже сообщалось со слов Вячеслава Москалевского, что фабрика Roshen в Липецке приходит в запустение, и ее, якобы растаскивают на металлолом. Но местное руководство фабрики все это опровергало.

И вот вновь Москалевский сделал заявление по липецкой фабрике. На этот раз изданию Лiга.net.

".. - Вы вспомнили о России. Что-то изменилось там за последнее время?

- Ничего нового.

- Те же штрафы, аресты, суды?

- Да.

- Во сколько бы вы оценили те активы, ту груду метала, как вы говорите, которая там осталась?

- Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?

- Два года назад вы назвали цифру $200 млн.

- А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам.

- То есть вы предпочитаете, чтоб они там сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому"?

- Да..."

Напомним, российским правосудием активы липецкой фабрики арестованы по обвинению в неуплате налогов, украинскими же собственниками деятельность фабрики заморожена, сотрудники уволены. 

18 3751
#Roshen
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Комментарии (18)

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@

16 минут назад
А что за дебил на фото?
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Авось

30 минут назад
Кончится тем, что Roshen отойдет бесплатно РФ за уплату долгов))). И будет долго поливаться слезами, слюнями и соплями пьяный Порошенко.
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Вероника

32 минуты назад
Антисоветчик, бяда прям какая без украинских продуктов. Мы бы из них как-нибудь протянем, а они куда свое сало понесут? В ЕС своих нищебродов хватает и продуктов завались, только их там и заждались.
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дедок

33 минуты назад
Антисоветчик, Сами потребим, нахрена продавать?
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Дедок

34 минуты назад
А что, за долги ее нельзя продать? Тупим хлопцы и наши тоже, налоговики, банкротишь и нет проблем, хоть за рупь продавай. А по факту фабрика банкрот. Раз налоги не уплачены.
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Ашот Васильевич

56 минут назад
Скоро Магнита не будет,Галицкий продал контрольный пакет акций группе ВТБ .
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вот не знаю патриот ли я?

сегодня, 13:38
Житель, ну да ну да -больше телевизор смотри - Магнит российский ....собственники Магнита - ВТБ 29,1%, 5,26% еще у двух акционеров, акции у собственников "Краснодар" 0,44% и остаток -"В свободном обращении — 65,2% (сделка от 15 ноября 2017, в том числе зарубежные фонды) " - чисто Русский бизнес, через офшоры прогнать бабосики...
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Житель

сегодня, 13:16
вот не знаю патриот ли я, ну почему же, есть Магнит -маде ин Краснодар
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Светлана

сегодня, 13:12
Со своими политическими играми, семьи оставили без работы. А другой в Липецке, кроме продавцов на 10 тысяч и нет.
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Я русский .

сегодня, 13:08
Нужно зачистить Украину от фашистов и проституток . Вернуть российскую империю.
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