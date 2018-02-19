сегодня, 11:49
Президент Roshen о липецкой фабрике: «Так не доставайся же ты никому!»
Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen снова заговорил о липецкой фабрике как о груде металла
И вот вновь Москалевский сделал заявление по липецкой фабрике. На этот раз изданию Лiга.net.
".. - Вы вспомнили о России. Что-то изменилось там за последнее время?
- Ничего нового.
- Те же штрафы, аресты, суды?
- Да.
- Во сколько бы вы оценили те активы, ту груду метала, как вы говорите, которая там осталась?
- Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?
- Два года назад вы назвали цифру $200 млн.
- А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам.
- То есть вы предпочитаете, чтоб они там сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому"?
- Да..."
Напомним, российским правосудием активы липецкой фабрики арестованы по обвинению в неуплате налогов, украинскими же собственниками деятельность фабрики заморожена, сотрудники уволены.
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Авось
Вероника
дедок
Дедок
Ашот Васильевич
вот не знаю патриот ли я?
Житель
Светлана
Я русский .