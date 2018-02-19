Президент Roshen о липецкой фабрике: «Так не доставайся же ты никому!»

Вячеслав Москалевский, президент кондитерской корпорации Roshen снова заговорил о липецкой фабрике как о груде металла

Ранее в ряде украинских СМИ уже сообщалось со слов Вячеслава Москалевского, что фабрика Roshen в Липецке приходит в запустение, и ее, якобы растаскивают на металлолом. Но местное руководство фабрики все это опровергало.И вот вновь Москалевский сделал заявление по липецкой фабрике. На этот раз изданию Лiга.net. ".. - Вы вспомнили о России. Что-то изменилось там за последнее время?

- Ничего нового.

- Те же штрафы, аресты, суды?

- Да.

- Во сколько бы вы оценили те активы, ту груду метала, как вы говорите, которая там осталась?

- Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?

- Два года назад вы назвали цифру $200 млн.

- А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам.

- То есть вы предпочитаете, чтоб они там сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому"?

- Да..."

Напомним, российским правосудием активы липецкой фабрики арестованы по обвинению в неуплате налогов, украинскими же собственниками деятельность фабрики заморожена, сотрудники уволены.