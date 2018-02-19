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вчера, 14:41
Омский хоровод попал в Книгу рекордов России
Сертификат о новом рекорде России торжественно вручили руководителю Омска Оксане Фадиной
Масленичные гулянья на Любинском проспекте начались с рекордно большого хоровода, в котором приняла участие мэр Омска Оксана Фадина, - сообщает НГС Омск.
Организаторы, конечно, волновались – придут ли горожане на площадь Победы в столь ранний час и в морозную погоду. Но на всякий случай заготовили тысячу специальных значков с символом масленичных гуляний на Любинском проспекте «Солнцеград».
Уже за час до начала волонтёры стали собирать людей в большие цепочки и расставлять их по периметру площади. Желающих поучаствовать в хороводе было так много, что его левый край в итоге растянулся до Любинского проспекта.
Всего в хороводе приняли участие 1082 человека. Сертификат о новом российском рекорде Коненко передал мэру Омска Оксане Фадиной.
Организаторы, конечно, волновались – придут ли горожане на площадь Победы в столь ранний час и в морозную погоду. Но на всякий случай заготовили тысячу специальных значков с символом масленичных гуляний на Любинском проспекте «Солнцеград».
Уже за час до начала волонтёры стали собирать людей в большие цепочки и расставлять их по периметру площади. Желающих поучаствовать в хороводе было так много, что его левый край в итоге растянулся до Любинского проспекта.
Всего в хороводе приняли участие 1082 человека. Сертификат о новом российском рекорде Коненко передал мэру Омска Оксане Фадиной.