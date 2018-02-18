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В Иране разбился пассажирский самолет

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#Иран #падение самолета
В Иране разбился пассажирский самолет

В самолете, упавшем в иранской провинции Исфахан, погибли все находившие на борту люди — 66 человек.

Все 66 человек, находившихся на борту разбившегося в центральной части Ирана самолета, погибли, - передает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.

Пассажирский самолет Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в воскресенье районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — приводит агентство заявление компании.

В сообщении отмечается, что среди пассажиров был один ребенок, - передает РИА-Новости.

По данным СМИ, самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. Агентство Mehr отмечает, что самолет был произведен 20 лет назад.
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#Иран #падение самолета

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