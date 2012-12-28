Все новости
Общество
152
33 минуты назад
3

В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду

Попытка задействовать резервную систему провалилась.

В РВК «Липецк» сообщили, что в районе ЛТЗ подрядная организация повредила канализационный коллектор.

Для ремонта потребовалось перекрыть холодную воду на девяти улицах:

- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 25;
- ул. Бачурина, 17;
- ул. Вилли Огнева, 1, 2, 4;
- ул. Волгоградская, 2;
- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Ильича, 31а, 38а, 46а, 36а;
- ул. Коммунистическая, 16, 14, 18а, 24, вл. 1, 27;
- ул. Кондарева, 13, 15, 17, 19;
- ул. Молодежная, 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23.

В РВК сообщили, что специалисты пытались организовать резервную схему водоотведения для жителей района Тракторостроителей, но сделать это не удалось.

Точные сроки возобновления подачи воды пока неизвестны.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 236-048, *6048 (с мобильного).
Комментарии (3)

Стерх
13 минут назад
Весь тракторный в дорожных подтеках, вода сочится из под земли прямо. Едешь и думаешь - вот морозы начнутся, как по голому льду тормозить... Тут никакие шипы не спасут...
Шишка
13 минут назад
Срочно вызывайте воронежцев,только они знают,что с нами делать.
САИ
19 минут назад
Так у РВК это плановая авария или как!?
