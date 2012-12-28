В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду

Попытка задействовать резервную систему провалилась.

В РВК «Липецк» сообщили, что в районе ЛТЗ подрядная организация повредила канализационный коллектор.Для ремонта потребовалось перекрыть холодную воду на девяти улицах:- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 25;- ул. Бачурина, 17;- ул. Вилли Огнева, 1, 2, 4;- ул. Волгоградская, 2;- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;- ул. Ильича, 31а, 38а, 46а, 36а;- ул. Коммунистическая, 16, 14, 18а, 24, вл. 1, 27;- ул. Кондарева, 13, 15, 17, 19;- ул. Молодежная, 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23.В РВК сообщили, что специалисты пытались организовать резервную схему водоотведения для жителей района Тракторостроителей, но сделать это не удалось.Точные сроки возобновления подачи воды пока неизвестны.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 236-048, *6048 (с мобильного).