Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
33 минуты назад
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Попытка задействовать резервную систему провалилась.
Для ремонта потребовалось перекрыть холодную воду на девяти улицах:
- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 25;
- ул. Бачурина, 17;
- ул. Вилли Огнева, 1, 2, 4;
- ул. Волгоградская, 2;
- ул. Жуковского, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Ильича, 31а, 38а, 46а, 36а;
- ул. Коммунистическая, 16, 14, 18а, 24, вл. 1, 27;
- ул. Кондарева, 13, 15, 17, 19;
- ул. Молодежная, 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23.
В РВК сообщили, что специалисты пытались организовать резервную схему водоотведения для жителей района Тракторостроителей, но сделать это не удалось.
Точные сроки возобновления подачи воды пока неизвестны.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 236-048, *6048 (с мобильного).
