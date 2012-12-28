Новогодний стол: чёрная икра бывает не только белужья

За год наш набор дешевых продуктов для праздничного стола подешевел, а корзина из дорогих продуктов понялась в цене.

Два года назад мы выбрали для новогоднего стола несколько видов продуктов и посмотрели, сколько они стоят в сетевых магазинах и на Центральном рынке. В 2023-м набор из дешевых продуктов стоил 7 318 рублей, а из дорогих — 25 156. В 2024-м первый набор стоил уже 7 816 рублей, а второй — 27 343. В этом году дешевый набор в цене упал — на 145 рублей, теперь он стоит 7 671 рубль, а дорогой — поднялся на 3 167 рублей, и обойдется в 30 509 рублей.В наборе дешевых продуктов упали в цене сливочное масло и икра палтуса. Дорогая корзина стала еще дороже за счет шоколадных конфет. Мы обнаружили на Центральном рынке килограмм по 6 200 рублей!Самый новогодний продукт — икра, ее стараются купить даже те, кто весь год обходит полки с деликатесом стороной. Если на Центральном рынке икры много,то в магазинах мини-холодильники полупустые. То ли икру еще не завезли, то ли липчане ее активно покупают.Если бюджет праздничного стола ограничен, стоит обратить внимание на икру палтуса (чёрная), щуки (жёлтая), мойвы (желтая), а также структурированную икру (красная икра второго сорта).На Центральном рынке мы обнаружили бочонок икры: 400 граммов за 5 000 рублей.— Это подарочный вариант! Берут обычно на магарыч врачам, — сказала нам продащица.Еще один новогодний продукт — мандарины, ко концу декабря подешевел. Килограмм можно купить даже за 50 рублей, но это будут плоды «с бочком».В магазинах дешевле 100 рублей стоят не самые аппетитные на вид мандарины.Самые дорогие продают на Центральном рынке — по 350 рублей за килограмм. Продавцы фруктов говорят, что ажиотаж ждут за неделю до Нового года. Правда, за сырами и икрой на рынке уже выстроились очереди.Кстати, если на рынке цены указываются за килограмм сыра, то в магазинах — за 200, 240 граммов. Так что, увидев относительно недорогой продукт, посмотрите внимательно, за какой вес указана цена.Если мандарины дешевеют, то лимоны, напротив, подорожали.Те, кто хочет разнообразить стол, могут купить арбузы, дыни или манго.Цены на уток и гусей на рынке за год не изменились.Зато к Новому году подорожал свиной карбонад. Килограмм самого дорогого предлагают по 1 200 рублей.— Влет уходит! — хвалится продавец.Почему бы и не купить? Семга все равно стоит дороже.За овощами есть смысл сходить на рынок. Помидоры из Усмани предлагают всего по 120 рублей, а воронежские огурцы — по 250 рублей.Мы обнаружили, что за год чуть ли не на 50% подешевел томатный сок.Стоимость конфет на Центральном рынке нас впечатлила. Килограмм продают по 6 000 — 6 200 рублей.— Это же натуральный шоколад! — говорят в кондитерских рядах.Некоторые конфеты завернуты в креативные фантики, возможно, это увеличивает цену.Какой же Новый год без ёлки или сосны?! На елочных базарах первое дерево стоит 1 200 рублей за метр, второе — 1 000 за метр. Кое-где просят 1 200-1 500 за дерево целиком.Для тех, кто хочет сэкономить, есть хороший вариант — букеты: из сосны — 50 рублей, из ёлки — от 250 до 300 рублей.Покупателям также предлагают сделанные ёлочки, но тут экономия условная — голубую продают за 1000 рублей.Кстати, в магазине можно купить небольшую ёлочку в горшке, а потом ее высадить. Стоит такая 729 рублей 99 копеек.